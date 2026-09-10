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        Fenerbahçe: 1 - Roma: 1 | MAÇ SONUCU ÖZETİ ve GOLLERİ

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıllık hasreti sonlandıran Fenerbahçe ilk hafta maçında sahasında Roma ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin golü 48. dakikada Archie Brown'dan gelirken Roma'nın golünü ise 39. dakikada Bryan Cristante kaydetti. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, Devler Ligi macerasına 1 puanla başladı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 11:01 Güncelleme:
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıllık hasretini sonlandıran Fenerbahçe sahasında İtalyan temsilcisi Roma'yı ağırladı. Chobani Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

        Fenerbahçe'nin golü 48. dakikada Archie Brown'dan gelirken Roma'nın golünü ise 39. dakikada Bryan Cristante kaydetti.

        İşte Goller:

        Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, Devler Ligi macerasına 1 puanla başladı.

        Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak. Roma ise sahasında Real Madrid'i ağırlayacak.

        18 YIL SONRA GELEN GOL!

        Fenerbahçe, Roma ile oynadığı maçta 48. dakikada Archie Brown ile golü buldu. Fenerbahçe, bu golle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde gol sevinci yaşadı.

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        BARTUĞ ELMAZ SAKATLANDI!

        Fenerbahçe'de sakatlanan Bartuğ Elmaz oyuna devam edemedi ve yerine 62. dakikada Levent Mercan dahil oldu.

        İSMAİL KARTAL DÖRTLÜDEN VAZGEÇMEDİ

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 4'lü formasyondan vazgeçmedi. Tecrübeli teknik adam takımını sahaya 4-1-4-1 dizilişiyle sürdü.

        KEREM 3 MAÇIN ARDINDAN 11'DEYDİ

        Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, 3 resmi maçın ardından ilk 11'de yer aldı.

        Ligde Konyaspor müsabakasında yaşadığı darbe nedeniyle Olimpik Lyon ve Samsunspor maçlarını kaçıran Kerem, Beşiktaş derbisinde ise sonradan oyuna dahil olmuştu.

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        Teknik direktör Kartal, Kerem'i Roma karşısında ilk 11'de değerlendirdi.

        FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK VARDI

        Fenerbahçe, Roma karşısında 2 oyuncusundan yararlanamadı.

        Sarı-lacivertlilerde UEFA'dan 2 maç men cezası alan Matteo Guendouzi'nin yanı sıra tedavisi devam eden Marco Asensio, zorlu müsabakada takımını yalnız bıraktı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        11. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Greenwood'un pasında topla buluşan Bartuğ Elmaz'ın sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Svilar, meşin yuvarlağı kontrol etti.

        12. dakikada Vedat Muric'in pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası sol çaprazından vuruşunda kaleci Svilar, meşin yuvarlağı çeldi.

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        21. dakikada Kone'nin pasında ceza sahasına sarkan Dybala'nın sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Ederson, gole izin vermedi.

        39. dakikada Roma 1-0 öne geçti. Malen'in pasında ceza yayının sağ çaprazında topla buluşan Cristante'nin vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden ağlarla buluştu: 0-1.

        Karşılaşmanın ilk devresi Roma'nın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

        48. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Greenwood'un pasında savunma arkasına sarkan Brown'un altıpas gerisinden vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

        52. dakikada Kante'nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Vedat Muric'in vuruşunda kaleci Svilar, meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu önünde bulan Bartuğ Elmaz'ın ceza yayı civarından şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

        60. dakikada sol kanattan Rensch'in ortasında altıpas gerisinde bulunan Soule'nin kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

        63. dakikada Vedat Muric, kafayla topu Greenwood'a indirdi. Ceza sahasına giren Greenwood'un sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, yan ağlarda kaldı.

        66. dakikada Greenwood'un pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına girer girmez sol çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlağı kaleci Svilar kontrol etti.

        72. dakikada Greenwood'un pasında savunma arkasına sarkan Lukaku, ceza sahasının sağından meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Oğuz Aydın'ın bekletmeden vuruşunda kaleci Svilar, takım arkadaşı Rensch'e çarpıp kaleye yönelen topu uzaklaştırdı.

        86. dakikada Levent Mercan'ın sserbest vuruştan ortasında Ake'nin ceza alanında kafa vuruşunda top, üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

        Karşılaşma 1-1 berabere bitti.

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        #UEFA Şampiyonlar Ligi
        #fenerbahçe
        #Roma
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