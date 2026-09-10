Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi ilk maçına özel koreografi!
Fenerbahçeli taraftarlar, Roma ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçına özel koreografi hazırladı.
Giriş: 10 Eylül 2026 - 20:10 Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Fenerbahçe, evinde İtalyan ekibi Roma ile karşılaşırken tribünlerden de özel görüntüler geldi.
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Taraftarlar müsabakaya ilgi gösterirken tribünler tıklım tıklım doldu.
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Hakemler ve iki takımın futbolcuları sahaya gelişi esnasında Okul Açık Tribünü'nde dev bir koreografi açıldı.
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Sarı-lacivert kartonların üzerine, elinde Fenerbahçe arması olan insan silueti açıldı.
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Tribünün en altında ise İngilizce olarak, "Fenerbahçe yeniden Avrupa'yı korkutmaya hazırlanıyor" yazısı yer aldı.
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