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        Haberler Magazin Melisa Döngel’e trafikte silahlı tehdit

        Melisa Döngel’e trafikte silahlı tehdit

        Oyuncu Melisa Döngel, İstanbul Sarıyer'de trafikte seyir halindeyken başka bir sürücünün silahlı tehdidine maruz kaldı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Giriş: 10 Eylül 2026 - 18:29 Güncelleme:
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        Melisa Döngel'e trafikte silahlı tehdit

        Olay, 9 Eylül’de Sarıyer Poligon Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonu çevresinde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; Mehmet Fatih S. (40) ile oyuncu Melisa Döngel (27) araçla trafikte seyir halindeyken başka bir aracın sürücüsüyle karşı karşıya geldi. İddiaya göre sürücü, trafik akışının bulunduğu cadde üzerinde otomobilini durdurarak Döngel ve arkadaşına silah gösterdi. Yaşanan anlar görüntülere yansıdı.

        PLAKADAN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

        Olayla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saha ve kamera incelemeleri yaptı. Aracın plaka bilgilerinden sürücünün 45 yaşındaki A.Ö. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri şüpheliyi Balabandere Caddesi’nde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan kontrollerde 1 adet taşıma ruhsatlı tabanca bulunarak muhafaza altına alındı.

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        3 AYRI TRAFİK İHLALİNDEN CEZA

        A.Ö.’ye ayrıca Karayolları Trafik Kanunu kapsamında “duraklama”, “saygısızca araç kullanmak” ve “muayenesiz araç kullanmak” ihlallerinden idari para cezası uygulandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.Ö., adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #Melisa Döngel
        #silah
        #sarıyer
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