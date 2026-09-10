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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump, Cumhuriyetçiler kazanırsa Amerikalılara 5 bin dolar ödeme sözü verdi

        ABD Başkanı Trump, Cumhuriyetçiler kazanırsa Amerikalılara 5 bin dolar ödeme sözü verdi

        ABD Başkanı Trump, Cumhuriyetçilerin kasım ayındaki ara seçimlerde Kongre kontrolünü koruması halinde her Amerikalı yetişkine 5 bin dolar ödeyeceğini söyledi. Yaklaşık 270 milyon yetişkini kapsayacak vaadin maliyetinin 1,35 trilyon dolara ulaşması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 07:27 Güncelleme:
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        Trump'tan seçim vaadi: Her Amerikalıya 5 bin dolar

        ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilerin kasım ayındaki ara seçimlerde Kongre üzerindeki kontrolünü koruması halinde her Amerikalı yetişkine 5 bin dolarlık "Trump temettüsü" ödeyeceğini söyledi. Trump'ın bu açıklaması, seçmenleri partisinin adaylarını desteklemeye ikna etmeye yönelik dikkat çekici bir girişim oldu.

        Trump bu öneriyi, Cumhuriyetçi Parti'nin ilk kez düzenlediği ara seçim kongresinde dile getirdi ancak ödemelerin nasıl gerçekleştirileceği veya yasal olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı. ABD'de yaklaşık 270 milyon yetişkin bulunduğu dikkate alındığında, bu fikrin maliyetinin yaklaşık 1,35 trilyon dolar olacağı hesaplanıyor.

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        "OY PUSULASINDA BENİM OLDUĞUMU VARSAYMANIZI İSTİYORUM"

        Trump, televizyonda yaptığı konuşmada, "başkanlık tarihindeki en büyük iki yılı" tamamladığını öne çıkardı ve giderek artan popülarite kaybına rağmen kendisini seçimlerin tam merkezine yerleştirdi.

        "Amerika'nın geleceğini radikal sol Demokratlara teslim edersek, ülkemiz önümüzdeki on yılı yeniden ayağa kalkmaya çalışarak geçirecek" diyen Trump, "Cumhuriyetçilere oy verin, dünyayı gelecek nesiller boyunca arkamızda bırakacağız" ifadelerini kullandı.

        Trump, "Sizden, oy pusulasında benim olduğumu varsaymanızı istiyorum" ifadelerini kullandı.

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        Trump'ın perşembe günü Başkan Yardımcısı JD Vance'in ana konuşmasının ardından kapanış konuşmasını da yapacağı iki günlük Dallas buluşması, Cumhuriyetçilerin siyasi geleceğinin Trump'a ne ölçüde bağlı olduğunu ortaya koyuyor ve 3 Kasım'daki ara seçimler öncesinde partinin stratejisini sergiliyor.

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        İRAN'A SALDIRMA KARARINI SAVUNDU

        Trump, Tahran'a saldırma kararını savunarak İran'ın nükleer silah geliştirmesini engellemek amacıyla harekete geçtiğini söyledi. Ayrıca İran'la savaş "kazanıldığı anda" petrol fiyatlarının düşeceğini vadetti ve savaşın yakında sona ereceğini savundu.

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        Ancak ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılar başlatmasının üzerinden altı aydan fazla süre geçmesine rağmen çatışmanın sona ereceğine ilişkin çok az işaret bulunuyor.

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        Öte yandan Kongrenin her iki parti açısından da önemi büyük. Seçimlere iki aydan az bir süre kala Cumhuriyetçiler, Kongre'nin en az bir kanadındaki kontrolü kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya. Kamuoyu yoklamaları Demokratların oy kullanma konusunda daha motive olduğunu, Trump'ın onay oranlarının ise ciddi biçimde düşük olduğunu gösteriyor.

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        #haberler
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