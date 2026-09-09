'Kızılcık Şerbeti'nin 5'inci sezonu başlıyor

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Erkan Avcı, Özge Borak ile Emre Dinler’in paylaştığı reyting rekorları kıran fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti’nin 5. sezonundan ilk tanıtımı sosyal medyada kısa sürede gündem olarak beğeni topladı.

YENİ SEZONDA DENGELER DEĞİŞİYOR

Yayınlanan çarpıcı tanıtımda; Abdullah ve Ulvi kaybettiklerinin acısıyla sarsılırken; yasta olan Kıvılcım ve Çimen gözyaşlarını tutamıyor. Salkım’ın kendisini balkondan iten kişiyi hatırladığını itiraf etmesi tüm dengeleri altüst ederken, Kıvılcım’ın yeni komşusu Lider’in gelişi ile yaşanacaklar merak konusu oluyor.

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Fatih’in; Salkım, Elif ve Emir’e söylediği “Siz ne rezil insanlarsınız, resmen çöktünüz evimize, kendi evimizde huzurumuz kalmadı!” haykırışı Ünallar’ın evinde yeni bir sayfanın açılacağının habercisi oluyor.

Tanıtım finaline ise Salkım’ın “Eski Salkım öldü. Yeni Salkım’ın bir tane işi kaldı, bir an evvel ondan kurtulmak” sözleri üzerine hamile olan Başak’ın bayılması damga vuruyor.

Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği “Kızılcık Şerbeti” 5. sezonuyla 18 Eylül Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de başlıyor.