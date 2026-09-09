Yapay zeka yerine kendisinin 1980'lerde çektirdiği bir fotoğrafını yayınlayan Nebahat Çehre, şu notu düştü: Bazı akımlar sonradan gelmiyor, insan zaten içinden geçmiş oluyor. 80'ler akımına ben de katılayım dedim… Ama küçük bir farkla: Bu fotoğraf yapay zeka değil, gerçekten 80’ler. 'Büklüm Büklüm' günlerinden… Filtre yok, AI yok; bolca 80’ler ihtişamı var.



Çehre'nin başlattığı bu karşı akıma pek çok ünlü katıldı.