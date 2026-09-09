Kara Haydar ile fenomen eşinin 10 yıl önceki dava dosyası ortaya çıktı!

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre mahkeme kayıtlarına göre, İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Çağla Öz “katılan mağdur”, Mehmet Fatih Tançalan ise sanık olarak yer aldı. Dosyaya konu olayların 2015 yılında yaşandığı belirtildi.

DAVA 2016’DA AÇILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından Mehmet Fatih Tançalan hakkında 2016 yılında dava açıldı.

Yargılama İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Mahkeme dosyasında tarafların tanışmalarına ve daha sonra aralarında yaşanan sürece ilişkin çok sayıda ifade, mesaj kaydı, tanık anlatımı ve bilirkişi raporu yer aldı. Ancak mahkeme, yapılan yargılama sonunda Tançalan’ın eylemini “reşit olmayanla cinsel ilişki” suçu kapsamında değerlendirdi.

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3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI

14 Şubat 2018 tarihinde kararını açıklayan mahkeme, Mehmet Fatih Tançalan’a önce 3 yıl hapis cezası verdi. Suçun farklı zamanlarda birden fazla kez işlendiği gerekçesiyle ceza 3 yıl 9 aya çıkarıldı. Ardından takdiri indirim uygulanarak Tançalan’ın 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.

KARAR KESİNLEŞTİ

Dosya daha sonra İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi’ne taşındı. İstinaf incelemesinin ardından Mehmet Fatih Tançalan hakkındaki 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası 8 Aralık 2020 tarihinde kesinleşti. Mahkemenin kesinleşme şerhinde Tançalan hakkındaki kararın “mahkûmiyet”, suç türünün ise “reşit olmayanla cinsel ilişki” olduğu açıkça belirtildi.

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YILLAR SONRA EVLENDİLER

2015 yılında yaşanan olayların ardından aynı davada mağdur ve sanık sıfatıyla karşı karşıya gelen Çağla Öz ile Mehmet Fatih Tançalan, yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Çift, 2026 yılında evlendi. Van’da düzenlenen görkemli düğün ve Çağla Öz’e takılan yüksek miktardaki altınlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

DÜĞÜNDEN SONRA TUTUKLANDI

“Kara Haydar” lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan, düğünün ardından sosyal medyada yayılan görüntüler nedeniyle yeniden gündeme geldi. Tançalan hakkında başlatılan soruşturmada mali hareketleri ve mal varlığının kaynağı da incelemeye alındı. Son olarak “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla tutuklanan Tançalan’ın geçmişindeki bu dava dosyası da böylece yıllar sonra yeniden gündeme geldi.