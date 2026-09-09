'Sevdan Bir Ateş'te kim kimdir?

SHOW TV'nin CNP Yapım imzalı yeni sezonun iddialı dizisi 'Sevdan Bir Ateş', bu akşam saat 20.00 ilk bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Murat Ünalmış ile Özge Özacar’ı başrollerde buluşturan dizinin oyuncu kadrosunda Gökçe Eyüboğlu, Sitare Akbaş, Taner Rumeli, Sezin Bozacı, Yeşim Gül, İsmail Hakkı, Beyti Engin, Evren Duyal, Hande Canpolat, Yusuf Gökhan Atalay, Ceren Taşçı, Aslıhan Karalar, Yiğit Yalkın, Dorukcan Sarıduman, Süleyman Felek, Azra Sare, Melih Kırkbir, Kayra Sır, Ege Gönülal, Beyza Karabacak ve Okday Korunan yer alıyor. Soydan Soydaş, Sermet Yeşil ve Süreyya Kilimci ise diziye konuk oyuncu olarak eşlik ediyor.

İddialı kadrosu ve senaryosuyla büyük heyecan uyandıran diziye geri sayım sürerken, dizinin başarılı oyuncuları karakterlerine ve proje dair ilk ipuçlarını paylaştı.

REKLAM

"KAVUŞAMAYAN AŞIKLARI İZLEYECEĞİZ"

MURAT ÜNALMIŞ: Dramatik ve trajik hikâyesiyle seyirciyi büyüleyecek bir iş olduğunu düşünüyorum. Mirza ile Leyla'nın hikâyesini izleyeceğiz. Ana hikâyemiz onların aşkı olsa da dallanıp budaklanan yan hikâyeleriyle dopdolu, güzel bir dizi seyircimizi bekliyor.

Mirza nasıl bir karakter?

Mirza öncelikle dramatik bir karakter. Zaten kabul ettiğim işlerde güçlü bir dramatik taraf olmasını seviyorum. Bir aşk hikâyesinin içindeyiz; kavuşamayan aşıkları izleyeceğiz. "Kavuşacaklar mı, kavuşamayacaklar mı?’ sorusunun peşinden gideceğiz. Çok fazla sır vermek istemiyorum. Seyircimize emanet edeceğimiz çok güzel bir işimiz var.

REKLAM

"KALBİMDE ÇOK GÜZEL BİR YERE DOKUNUYOR"

ÖZGE ÖZACAR: Hikâyemiz çok güzel. İlk bölümden itibaren izleyicilerin birbirine "Böyle bir hikâye var, mutlaka izlemelisin" diyerek diziyi anlatacağına ve duyuracağına çok inanıyorum. Murat Saraçoğlu rejisiyle Sevdan Bir Ateş için inanılmaz bir dünya kurduk. Oyuncu kadromuz da çok güçlü; birbirinden yetenekli ve tecrübeli isimlerle çalışıyoruz. Leyla'yı oynamaktan ve onu izleyiciyle tanıştıracak olmaktan büyük heyecan ve keyif duyuyorum.

Leyla nasıl bir karakter?

Ben kendi hayatımda umutlu bir insanımdır. Her şeyde bir hayır olduğuna inanır ve onu ararım. Leyla'nın da yaşadığı tüm zorluklara rağmen o umut ışığını araması, inancına sığınması ve her yeni güne şükrederek başlaması beni çok etkiliyor. Onun bu tarafı kalbimde çok güzel bir yere dokunuyor. Leyla'yı seyirciyle buluşturacağım için çok heyecanlıyım.

REKLAM

"UMARIM KARAKTERİN HAKKINI VEREBİLİRİM"

GÖKÇE EYÜBOĞLU: Mihre Kozaklı çok yoğun duygular yaşayan, vicdan azabı çeken ve kalbi acıyan bir karakter. İçinde taşıdığı büyük bir yük var; adeta kalbinin üzerinde kaya gibi duruyor. Çok fazla spoiler vermeden ancak bu kadarını söyleyebilirim. Umarım karakterin hakkını verebilirim.

REKLAM

"İLK KEZ BÖYLE BİR ROL OYNUYORUM"

SİTARE AKBAŞ: Bizi heyecanı, macerası, entrikası ve aşkı çok yüksek bir hikâye bekliyor. Düğünleri bile oldukça olaylı! İnanılmaz sürükleyici ve merak uyandırıcı bir hikâyemiz var.

Destan nasıl bir karakter?

Beni en çok rolüm etkiledi. Destan, daha önce hiç oynamadığım türde bir karakter. Çok fazla detay verip spoiler vermek istemiyorum ama hayatımda ilk kez böyle bir rol oynuyorum.

"ÇOK ŞEY VAAT EDİYOR"

TANER RUMELİ: Hikâyemiz hem olayların hem de karakterlerin duygusal derinliği açısından seyirciye çok şey vaat ediyor. Karakterlerin geçmişleri ve bu geçmişlerin birbiriyle çarpışması hikâyeyi daha da güçlendiriyor. Seyirci mutlaka karakterlerden biriyle ya da yaşananlardan bir tarafıyla empati kurabilecek. Biz de seyirciden nasıl bir karşılık alacağımızı büyük bir heyecanla bekliyoruz.

REKLAM

"HİKÂYENİN KÖTÜ TARAFINDAYIM"

SEZİN BOZACI: Bu kez hikâyenin kötü tarafındayım. Kendi çıkarları uğruna her şeyi göze alabilen, entrikaların göbeğinde ve sırların merkezinde yer alan bir kadın oynuyorum. Eğlenceli bir tarafı da var. Daha önce televizyonda canlandırdığım karakterlerden oldukça farklı olduğu için çok heyecanlıyım.

"ÇOK GÜÇLÜ BİR İŞ"

YEŞİM GÜL: Dizimiz çok güçlü geliyor. Hem oyuncu kadrosu hem de senaryosu açısından çok güçlü bir iş. Gerçekten profesyonel bir ekiple çalışıyoruz. Entrika, aile içi çatışmalar, aşk ve dram var. Seyirciyi çok güzel şeyler bekliyor.

REKLAM

"UMARIM SEYİRCİNİN SEVECEĞİ BİR KARAKTER OLUR"

İSMAİL HAKKI: Canlandırdığım karakter iyi bir dost. Bu evde, bu ailenin içinde büyümüş ve aileye son derece sadık bir adam. Hikâyede bazı kilit noktaları var ancak bunlarla ilgili şimdilik bir şey söylemek istemiyorum. Umarım seyircinin takdir edeceği ve seveceği bir karakter olur.

"SEYİRCİYİ ŞOKE EDEBİLİR"

HANDE CANPOLAT: Miray, Kozaklı ailesinin en küçük kızı. Bugüne kadar kendisini görünmez hissetmiş, bu nedenle içinde haklı bir öfke taşıyan bir karakter. Çok fazla spoiler vermek istemiyorum ama sürprizlerle dolu. Miray'ın yaptıkları ilerleyen bölümlerde seyirciyi şoke edebilir.

REKLAM

'SEVDAN BİR ATEŞ'TE KİM KİMDİR?

MİRZA KOZAKLI — Murat Ünalmış

Kozaklı ailesinin güçlü ve sözü geçen ismi Mirza; mertliği, adalet duygusu ve merhametiyle çevresinde saygı duyulan bir adamdır. Sevdiklerine karşı korumacı, düşmanlarına karşı tavizsizdir. Güçlü görüntüsünün ardında ise kolay güvenmeyen, duygularını içinde yaşayan ve geçmişin izlerini taşıyan yaralı bir adam vardır.

LEYLA KIZILIRMAK — Özge Özacar

Leyla, zarif ve kırılgan görüntüsünün altında güçlü bir irade taşıyan, sevdiği insanlar söz konusu olduğunda her şeyi göze alabilen bir kadındır. Yaşadığı zorluklar onu hayata karşı daha dirençli ve mücadeleci hâle getirmiştir. En büyük gücü ise ne yaşarsa yaşasın sevgiden ve umuttan vazgeçmemesidir.

REKLAM

MİHRE KOZAKLI — Gökçe Eyüboğlu

Mirza'nın kız kardeşi Mihre, annesi Vuslat'ın aksine duygusal, merhametli ve sevgiye tutunan bir kadındır. Hayatın karşısına çıkardığı zorluklar onu yıpratsa da içindeki iyiliği kaybetmemiştir. Kırılgan görüntüsünün altında, çocukları ve sevdikleri için mücadele edebilecek güçlü bir kadın vardır.

DESTAN KIZILIRMAK — Sitare Akbaş

Leyla'nın üvey kardeşi Destan; güzel, iddialı, hırslı ve istediğini elde etmekten kolay kolay vazgeçmeyen bir kadındır. Dışarıdan tatlı, uyumlu ve ölçülü görünse de kıskançlığı ve sahiplenme duygusu onun en büyük zaafıdır. Duygularından çok hesaplarıyla hareket eden Destan, kaybetmeyi kabullenemeyen güçlü bir rakiptir.

REKLAM

YAMAN GANİOĞLU — Taner Rumeli

Yaman; güçlü, gururlu, kararlı ve kolay kolay geri adım atmayan bir adamdır. Dışarıdan soğukkanlı ve sert görünse de duygularını derinden yaşayan, sadakati de kırgınlığı da kolay unutmayan bir karakterdir. Başarı ve gücün ardında, geçmişini içinde taşımaya devam eden yalnız bir adam vardır.

MACİDE KIZILIRMAK — Sezin Bozacı

Leyla’nın üvey annesi Macide; çıkarcı, hırslı, meraklı ve dedikoduyu seven renkli bir kadındır. Kendi rahatını ve ailesinin çıkarlarını her şeyin önünde tutar. Hazırcevaplığı, görgüsüzlüğü ve her işe burnunu sokan yapısıyla bulunduğu yerde hem tansiyonu hem de hareketi yükseltir.

REKLAM

VUSLAT KOZAKLI — Yeşim Gül

Kozaklı ailesinin otoriter hanımı Vuslat, güçlü, sert ve kontrolü elinde tutmayı seven bir kadındır. Ailesi ve kurduğu düzen söz konusu olduğunda sınır tanımaz; sevgisini bile çoğu zaman güç ve hâkimiyet üzerinden gösterir. Keskin zekâsı ve tavizsiz karakteriyle bulunduğu her ortamda ağırlığını hissettirir.

CİCİ (MUSTAFA YILMAZ) — İsmail Hakkı

Kozaklı Konağı’nda büyüyen Cici; saf, iyi kalpli, sadık ve herkese yardım etmeye çalışan bir adamdır. Mirza’nın sağ kolu kardeşi dostu en yakınıdır. Kendisine uzatılan eli hiç unutmayan, vefayı hayatının merkezine koyan Cici’nin en belirgin özelliği büyük minnet duygusudur. Duygularını kolay dile getiremeyen, sevdiklerine sessizce bağlı bir karakterdir.

REKLAM

MİRAY KOZAKLI — Hande Canpolat

Mirza'nın kız kardeşi Miray; hırslı, öfkeli, gururlu ve kolay kolay affetmeyen bir kadındır. Yaşadığı kırgınlıklar onu sertleştirmiş, sevgisini bile öfkesinin arkasına saklamayı öğrenmiştir. Annesi Vuslat’a benzeyen güçlü karakteri ve keskin tavırlarıyla Kozaklı ailesinin en zor isimlerinden biridir.