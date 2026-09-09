Elazığ'da yürek yakan olay, Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü Ürünlü mezrasındaki 2 katlı müstakil bir evde yaşandı.

EVLERİNDE ALEVLER YÜKSELDİ

Önceki akşam gece saatlerinde, henüz bilinmeyen bir nedenle Üykü çiftinin evlerinde yangın çıktı.

İTFAİYE VE JANDARMA SEVK EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye Karakoçan Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KARI KOCA ÇİFTİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde Ağa Üykü ve eşi Hayriye Üykü’nün cansız bedenleri bulundu. Çiftin cenazesi, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

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CENAZELERDE KURŞUN İZİ SAPTANDI

Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin otopsi işlemlerinde vücutlarında kurşun izleri tespit edildi.

ALTIN VE ZİYNET EŞYALARI KAYIP

Üykü çiftinin silahla vurulup öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği değerlendirilirken, yapılan incelemelerde de Hayriye Üykü’ye ait altınların ve değerli eşyaların kayıp olduğu saptandı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Üykü çifti, Habertürk TV Kurgu Şefi Okan Kalpakçıoğlu’nun eşi Gülnur Üykü Kalpakçıoğlu’nun anne ve babasıydı.