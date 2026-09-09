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        Haberler Gündem 3. Sayfa Karı koca çiftin cansız bedeni bulunmuştu... Yangın değil vahşet!

        Karı koca çiftin cansız bedeni bulunmuştu... Yangın değil vahşet!

        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, dün yanan evlerinde cansız bedenleri bulunan Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin yapılan otopsilerinde vücutlarında kurşun izleri tespit edildi. İncelemede evdeki bazı ziynet eşyaları ve altınların kayıp olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 14:47 Güncelleme:
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        Karı koca çiftin cansız bedeni bulunmuştu... Yangın değil vahşet!

        Elazığ'da yürek yakan olay, Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü Ürünlü mezrasındaki 2 katlı müstakil bir evde yaşandı.

        EVLERİNDE ALEVLER YÜKSELDİ

        Önceki akşam gece saatlerinde, henüz bilinmeyen bir nedenle Üykü çiftinin evlerinde yangın çıktı.

        İTFAİYE VE JANDARMA SEVK EDİLDİ

        DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye Karakoçan Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        KARI KOCA ÇİFTİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde Ağa Üykü ve eşi Hayriye Üykü’nün cansız bedenleri bulundu. Çiftin cenazesi, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

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        CENAZELERDE KURŞUN İZİ SAPTANDI

        Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin otopsi işlemlerinde vücutlarında kurşun izleri tespit edildi.

        ALTIN VE ZİYNET EŞYALARI KAYIP

        Üykü çiftinin silahla vurulup öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği değerlendirilirken, yapılan incelemelerde de Hayriye Üykü’ye ait altınların ve değerli eşyaların kayıp olduğu saptandı.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Üykü çifti, Habertürk TV Kurgu Şefi Okan Kalpakçıoğlu’nun eşi Gülnur Üykü Kalpakçıoğlu’nun anne ve babasıydı.

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