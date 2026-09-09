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        Haberler Ekonomi Sigorta İklim değişikliği ekonominin her alanını etkileyen sonuç doğuruyor

        İklim değişikliği ekonominin her alanını etkileyen sonuç doğuruyor

        Habertürk TV'de yayımlanan Sigorta Sayfası programına katılan Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı, iklim değişikliğini artık bir çevresel mesele olarak görmenin dışına çıkılması gerektiğini ifade ederek "İklim riskleri ekonomiyi, tarımı, gıda zincirlerinin hatta tedarik zincirlerine kadar sanayii etkileyen bir sürü sonuç doğurabiliyor. Dolayısıyla bunu bir finansal risk olarak da görmek durumundayız. Sigorta da risklerinin yönetilmesi ve erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi anlamında tam bunun merkezinde duruyor" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 14:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Sigorta iklim risklerinin merkezinde

        9 Kasım'da Antalya'da başlayacak olan iklim zirvesi COP31'i değerlendiren Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı, konferansın Türkiye'de düzenleniyor olmasını stratejik bir gelişme olarak niteleyerek " İklim değişikliğini artık bir çevresel mesele olarak görmenin dışına çıkmamız lazım. İklim riskleri ekonomiyi, tarımı, gıda zincirlerini hatta tedarik zincirlerine kadar sanayiyi etkileyen bir sürü sonuç doğurabiliyor. Dolayısıyla bunu bir finansal risk olarak da görmek durumundayız. Sigorta da risklerinin yönetilmesi ve erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi anlamında tam bunun merkezinde duruyor" diye konuştu.

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        3 ANA BAŞLIKTA HAREKET EDİYORUZ

        Konferansın iklim diplomasisi açısından da son derece önemli bir fırsat olduğunun altını çizen Obalı, burada sonuç bildirgelerine sigortayı bir başlık olarak koymak ve karar vericiler ile kanun koyucuların gündeminde sigortayı tutmak adına konferansı son derece değerli bulduklarını kaydetti. Son yıllarda önleyici sigortacılık kavramının öne çıktığının altını çizen Obalı, sigortacılığın iklim değişiminin hayatımıza etkisini sınırlamak adına 3 ana başlıkta hareket ettiğini ifade ederek şunları söyledi: "Olaylar gerçekleşmeden önce gerekli önlemlerin alınması ve önleyici tedbirlerin hayata geçirilmesi konusunda aktif olacağımız ikinci olarak ödeyen taraf olarak finansal destek sağlayacağımız ama asıl önemlisi orta ve uzun vadeli stratejilerin gerçekleştirmesi konusunda aktif rol alabilecek bir döneme giriyoruz."

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        SİGORTACILIĞA GÜVEN ARTIYOR

        Sigortacılığın son yıllarda kabuk değiştirdiğine vurgu yapan Obalı, "Sigortacılık Özelikle 2023'teki deprem sonrası hasar ödeme performansı ve hızlı refleksi ile beraber son derece pozitif dönüşümü yaşadı. O günden sonra da sigortacılığa olan güvenin arttığını zaten görüyoruz. Bu yıl da ağustos ayı itibariyle yaklaşık 1 trilyon liralık prim üretimi gerçekleştirildi. Bunun neredeyse yarısına yakınını da hasar, tazminat olarak sigortalılara ödeyen bir sektör var. Yoğun bir rekabet bulunuyor. Fiyatlarda da ekonomi politikalarını destekleme anlamında son derece destekleyici bir tutum sergiliyor. Sigorta enflasyonu manşet enflasyonun altında, bunun sürdürülebilir kılınması önemli" diye konuştu.

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        #sigorta
        #Türkiye Sigorta Birliği
        #İklim Zirvesi
        #cop31
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