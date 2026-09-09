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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe duyurdu: Stadın 64 bin kişiye çıkarılması için çalışmalar başlıyor!

        Fenerbahçe duyurdu: Stadın 64 bin kişiye çıkarılması için çalışmalar başlıyor!

        Fenerbahçe, iç saha maçlarını oynadığı Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin kapasitesinin 64 bin kişiye çıkarılması için hazırlanan dev projenin tamamlandığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 15:24 Güncelleme:
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        Fenerbahçe Kulübü, iç saha maçlarını oynadığı Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin kapasitesinin 64 bin kişiye çıkarılması için çalışmaların başladığını açıkladı.

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        Geçtiğimiz günlerde Dolmabahçe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri, stadın modernize edilmesi ve büyütülmesi konusunda projenin tüm detaylarını paylaşarak gerekli adımın atılmasını sağladı.

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        Gerekli izin sürecinin tamamlanmasıyla startı verilecek proje, stadyumun mimari yapısında köklü değişiklikler içeriyor.

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        İlk etapta temel inşaat çalışmasına başlanacak projede planlamaya göre; çelik imalatların siparişi verilecek ve ardından betonarme imalatı bittikten sonra çelik ayaklar yerleştirilecek. Çalışmaların en önemli aşamalarından biri olan stadın çatısının yükseltilmesi kapsamında mevcut çatı özel krikolar kullanılarak yaklaşık 6 metre yukarı kaldırılacak.

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        Çatı çalışmalarının ardından kale arkalarında yeni tribünlerin inşaatı ve buraya ilave 52 loca yapılması planlanırken, Maraton ve Fenerium olarak adlandırılan tribünlere de ilave yapılmasıyla kapasite artırılmış olacak.

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        Yaklaşık 50 milyon Euro maliyetle stadın kapasitesi sürecin sonunda 64 bine çıkacak. Kulübün tahmini yıllık gelirinin artışının ilave olarak yaklaşık 25 milyon Euro olması planlanıyor.

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        Proje hakkında konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Özbağı şu ifadeleri kullandı:

        “Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin kapasite artışı projelerini tamamlamış bulunmaktayız. Projemizi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik ve Sayın Cumhurbaşkanımız uygun bularak bütün Fenerbahçe camiasını sevindirmiştir. Zatıâline teşekkürlerimizi arz ederiz.

        İnşaatı yaparken maçlarımız stadımızda oynanabilecektir, ancak çatı yükseltilirken tahminen birkaç maçı başka statta oynayabiliriz. İnşaat süremiz iş programına göre 12 aydır. Sezon bitiminde belli seviyeye getirmeyi amaçlıyoruz. İnşaatın yaklaşık maliyeti 50 milyon Euro’dur. Daha önce stadımızı inşa ederken “Kendi imkânlarımızla yaptık” cümlesini nasıl gururla söylediysek, sponsorlarımızın destekleriyle kulübümüzün mevcut bütçesine yük getirmeden, yine kapasiteyi artırarak modernleştirirken de kendimiz yapacağız. İnşaatın tamamlanmasından sonra tahmini yıllık gelir artışımız, mevcut gelirlerimize ilave olarak yaklaşık 25 milyon Euro olacaktır. Bu projemize izin vererek desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.”

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        #fenerbahçe
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