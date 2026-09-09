Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter: Kimseye hesap vermem

Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma ve yargı süreci devam ederken, oğlu Tuğberk Yağız Gülter sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınla gündeme geldi. Annesinin evine gidip gelmesi üzerinden eleştirildiğini belirten Gülter, kendisini hedef alan yorumlara sert sözlerle karşılık vererek, adeta ateş püskürdü.

"Annesinin evine gizlice pencereden girdi" iddiası üzerine Gülter, "Bugüne kadar hiç bunu söylemedim. Ben annemin evine ister damdan ister camdan ister kapında ister tuvaletten girerim. Buna zaten karışmazsınız. Artık vicdan işlerini geçtim. Sizi dramatikleştirmeyeceğim. Annemin evine girerken kimseye haber verecek hesabım yok benim. Keşke güzelim, canımdan ciğerim annem hayatta olsaydı da..." ifadelerini kullandı.

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Hazırlanan iddianamede şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında 'Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.