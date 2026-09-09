Boru şirketi halka açılıp vagon üretimine başlayacak

Borsa İstanbul'a ilk kez Sivaslı bir şirket geliyor. Sivas'ta plastik boru imalatı yapan ayrıca yıllık bin 900 ton da topraksız domates üretip Avrupa'ya ihraç eden Net Global Endüstriyel Yatırımlar, yüzde 28'ini halka açarak arzdan elde edeceği 2 milyar 233 milyon liranın yüzde 20 ile 30'unu vagon üretimine ayırdı. Yenilenebilir enerji üretimi de olan şirket arz gelirinin yüzde 25-30'unu işletme sermayesi yüzde 15-25'ini ise boru hatları üretimi için ayıracak. Şirketin CEO'su Berk Kuter, Almanya'da sadece 1 şirketin 88 bin vagonu bulunduğunu oysa Türkiye'de toplam vagon sayısının 18 bin olduğunu kaydederek kendilerinin ise yıllık 3 bin vagon üretimi hedeflerinin olduğunu açıkladı.

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HASILAT VE KARLILIK GERİLEDİ

Şirketin halka arz izahnamesinde 1 milyar 488 milyon kısa vadeli 205 milyon lira da uzun vadeli borcu bulunduğu görülüyor. 2023 yılında 3 milyar 242 milyar lira hasılata sahip şirketin 2025'te hasılatı 2 milyar 155 milyona düştü. Bu yılın ilk 6 ayında ise 1 milyar 29 milyon lira hasılat elde etti. Şirketin esas faaliyet karı da 503 milyon liradan 2025 sonunda 504 milyon liraya geriledi. Yılın ilk 6 ayında ise 187 milyon lira esas faaliyet karı elde etti. Net Global'in yılın 6 ayında net karı 19 milyon lira oldu. Net kar 2023'te yıllık 482 milyon liraydı.

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Halka arzda 62 milyon 500 bin TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 25 milyon TL nominal değerli paylar ortak satışı yöntemi ile olmak üzere toplam 87 milyon 500 bin TL nominal değerli paylar halka arz edilecek. Halka arzla birlikte şirket sermayesi 250 milyon TL’den 312 milyon 500 bin TL’ye yükseltilecek.

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BÜYÜME EKOSİSTEMİ GELİŞECEK

Net Global CEO’su Berk Kuter, halka arzı yalnızca finansman sağlayan bir adım değil, şirketin büyüme ekosistemini güçlendirecek stratejik bir hamle olarak değerlendirerek, şunları söyledi:

“2004 yılında Sivas’ta yüksek yoğunluklu plastik boru üretimiyle başlayan yolculuğumuz, bugün farklı sanayi alanlarında faaliyet gösteren, yenilikçi çözümleri ve güçlü markalarıyla global ekonomide değer yaratan bir yapıya dönüştü. Boru üretimiyle çıktığımız bu süreçte; bugün temiz su altyapılarından topraksız tarıma, yeşil enerjiden sürdürülebilir teknolojilere uzanan geniş bir ekosistem oluşturduk. Sağlıklı şehirlerin altyapısına katkı sunarken, kaynakların daha verimli kullanıldığı ve sürdürülebilir üretim modellerinin yaygınlaştığı bir gelecek için çalışıyoruz. Halka arzımızı yalnızca finansal bir kaynak yaratma aracı olarak değil, Net Global’in büyüme vizyonunu daha ileriye taşıyacak stratejik bir adım olarak görüyoruz. Halka arzdan elde edilecek kaynakla kurumsal yapımızı daha da güçlendirmeyi ve stratejik yatırım alanlarımızın başında gelen vagon üretimi yatırımımız başta olmak üzere yeni yatırımlarımızı hızlandırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda sermaye piyasalarında daha güçlü ve şeffaf bir yapıya kavuşarak, yeni iş birlikleri ve yatırım fırsatlarıyla Net Global’in global ölçekteki büyüme potansiyelini daha da ileri taşımayı amaçlıyoruz.”

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FİNANSAL YAPI GÜÇLENECEK

Halka arzdan elde edilecek kaynağın kullanım alanlarına ilişkin de bilgi veren Kuter, “Elde edeceğimiz fonu, şirketimizin büyümesini sağlarken finansal yapısını güçlendirecek şekilde değerlendirmeyi planlıyoruz. Gelirin yüzde 15-25’ini mevcut yatırımlarımızda kapasite artışı ve koruge boru üretim hattı kurulması için kullanacağız. Bir diğer yüzde 20-30’luk bölümü, Sivas Demirağ OSB’deki vagon üretim fabrikamızın inşaatının tamamlanması ve makine-ekipman yatırımlarının finansmanına ayıracağız. Yine yüzde 25-35’i işletme sermayesi ihtiyacımızın karşılanmasında, kalan yüzde 20-30’luk kısmı ise finansal yapımızın daha dengeli ve güçlü bir hale getirilmesi için kısa vadeli banka kredilerin azaltılması amacıyla değerlendireceğiz. Asıl hedefimiz; teknoloji, inovasyon ve güçlü insan kaynağımızı bir araya getirerek kalıcı, sürdürülebilir ve yüksek katma değerli bir büyüme modeli oluşturmak. Halka arzdan elde edeceğimiz kaynağı da bu doğrultuda değerlendirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

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DEMİRYOLU STRATEJİK SEKTÖR

Son dönemde vagon üretimine yönelik de girişimlerde bulunduklarını ve bu kapsamda yatırımlarının devam ettiğini kaydeden Berk Kuter, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu alana yönelmemizin temelinde; Türkiye’de demiryolu taşımacılığının stratejik bir sektör olarak konumlandırılması ve sektörde beklenen büyüme önemli rol oynadı. Nitekim T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 2024–2028 dönemini kapsayan On İkinci Kalkınma Planı kapsamında demiryolu taşımacılığı ülke açısından öncelikli alanlardan biri olarak belirlendi. Ayrıca Çin’den Avrupa’ya uzanması planlanan ‘Orta Koridor’ projesi ile Irak’ın FAV Limanı’ndan başlayarak Anadolu’ya ulaşması öngörülen ‘Kalkınma Yolu Projesi’ gibi uluslararası lojistik koridorlarının hayata geçirilmesi ile demiryolu ve intermodal taşımacılık faaliyetlerinin artması bekleniyor. Ek olarak modern bir ‘Hicaz Demir Yolu’ projesinin de inşa edilmesi planlanıyor. Türkiye, Suriye ve Ürdün Ulaştırma Bakanlıkları arasında imzalanan mutabakat zaptıyla ilk adımı atılan proje kapsamında, öncelikle Türkiye'deki mevcut demir yolu ağının Suriye'nin Halep kentine kadar uzatılması ve Suriye tarafında eksik kalan 30 kilometrelik hat üstyapısının tamamlanması planlanıyor.

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Tüm bu gelişmelerle birlikte, Sivas’ın Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana gerek Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) gerekse özel sektör kuruluşları aracılığıyla demiryolu araçları üretimi alanında gelişmiş bir ekosisteme sahip olması da bu yatırım kararını destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Dolayısıyla vagon imalatını, mevcut sanayi ve üretim yetkinliklerimizi yeni ve büyüyen bir pazara taşımak amacıyla stratejik bir yatırım alanı olarak görüyoruz. Bu kapsamda ‘NETRAİL’ markasıyla, 200.000 m2 arsa üzerinde 50.000 m2 kapalı alanda, Avrupa Birliği standartlarında ve TSI sertifikalı, %100 yerli tasarım ve çok büyük yerlilik oranı ile çeşitli tiplerde yük vagonları ve alt komponentleri üretmeyi hedefliyoruz. Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yatırımımız kapsamında konteyner taşıma vagonu, sarnıç vagon ve boji üretimine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Kuracağımız tesis; kaynak ve üretim robotları, robotlu kumlama ve boyama tesisleri, kalite kontrol laboratuvarı ve CNC tezgâhlarıyla yüksek teknolojiye sahip, entegre bir üretim merkezi olacak.

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Kuter, 2026’nın ilk altı ayında yaklaşık 1,03 milyar TL, son oniki ay olarak baktığımızda da 2,3 milyar TL ciro gerçekleştiren Şirket’in toplam cirosu içinde en büyük payı boru faaliyetlerinin aldığını ifade etti. Cironun ağırlıklı olarak yurt içi satışlardan oluştuğunu ancak yurt dışı satışların payının da son dönemde belirgin şekilde arttığını vurgulayan Kuter, gelecek döneme ilişkin hedeflerini şöyle aktardı:

“2023 ve 2024 yıllarında yurt içi satışların brüt hasılat içindeki payı sırasıyla yüzde 98,4 ve yüzde 96,4 seviyesindeyken, 2025 yılında bu oran yüzde 83,1’e geriledi. Buna karşılık yurt dışı satışların toplam hasılat içindeki payı 2025 yılında yüzde 17,07’ye yükseldi. Bu artışta ihracat faaliyetlerimizde gerçekleştirdiğimiz yeniden yapılanma etkili oldu. İhracata dönük artan faaliyetler kapsamında yeni WRAS ve TÜV AUSTURYA sertifikaları temin ettik. Önümüzdeki dönemde özellikle PE100 boru ve ek parçalarında yeni pazarlara ulaşarak ihracatın toplam hasılatımız içindeki payını daha da artırmayı hedefliyoruz.”

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ÖZKAYNAK NET BORÇLULUK SEVİYESİNİN 3.5 KATI

Şirketin finansal performansına ilişkin de bilgi veren Berk Kuter, “Yatırımlarımızı bugüne kadar ağırlıklı olarak özkaynaklarımızla yaptık. Bu kapsamda toplam özkaynaklarımız 2026 Haziran sonu itibarıyla 3,6 milyar TL ile net borçluluk seviyemizin yaklaşık 3,5 katı seviyesinde. Yine bu tarih itibarıyla toplam varlıklarımızın %68’i özkaynaklarla finanse edilmektedir. Bu da şirketimizin güçlü bir sermaye yapısına sahip olduğunu göstermektedir. Kârlılık tarafında ise 2026 Haziran ayı itibarıyla son oniki aylık verilere bakıldığında, Şirketimiz yaklaşık 592 milyon TL Brüt Kar ve 579 milyon TL Faiz Vergi ve Amortisman öncesi kar üretti. FAVÖK karlılığımız da %25,3 seviyesinde gerçekleşti. Önümüzdeki dönemde ölçek ekonomisi kullanımı yoluyla maliyet ve hammadde yönetimi, operasyonel verimlilik ve yüksek katma değerli ürünlerin payının artırılması yoluyla kârlılığımızı ve finansal yapımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.