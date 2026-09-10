Anne, baba ve 3 çocuk... Bir aile artık yok!
Şanlıurfa'da, bir kamyona çarpan hafif ticari araçtaki sürücü 41 yaşındaki Levent Çerçi, eşi 36 yaşındaki Fatma, çocukları 17 yaşındaki Ayşegül, 15 yaşındaki Mustafa ve 12 yaşındaki Büşra Çerçi hayatlarını kaybetti. Kamyon sürücüsü Mehmet G., gözaltına alındı
Giriş: 10 Eylül 2026 - 07:37 Güncelleme:
Şanlıurfa'da yürek yakan kaza, Bozova ilçesi Yeşilova Mahallesi yakınlarında yaşandı. Levent Çerçi (41) yönetimindeki hafif ticari araç, aynı yönde giden Mehmet G. idaresindeki kamyona arkadan çarptı.
5 KİŞİ ÖLDÜ, 1 AĞIR YARALI VAR
AA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Levent Çerçi ile eşi Fatma (36), çocukları Mustafa (15) ve Büşra Çerçi (12) olay yerinde, Ayşegül Çerçi (17) de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
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KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI
Kamyon sürücüsü Mehmet G. ise gözaltına alındı. Öte yandan, kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.
SEYİR HALİNDEKİ KAMYONA ÇARPTI
Görüntüde, hafif ticari aracın seyir halindeki kamyona arkadan çarpması ve sonrasında yaşananlar yer alıyor.
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