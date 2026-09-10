Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Anne, baba ve 3 çocuk... Bir aile artık yok!

        Anne, baba ve 3 çocuk... Bir aile artık yok!

        Şanlıurfa'da, bir kamyona çarpan hafif ticari araçtaki sürücü 41 yaşındaki Levent Çerçi, eşi 36 yaşındaki Fatma, çocukları 17 yaşındaki Ayşegül, 15 yaşındaki Mustafa ve 12 yaşındaki Büşra Çerçi hayatlarını kaybetti. Kamyon sürücüsü Mehmet G., gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 07:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Anne, baba ve 3 çocuk... Bir aile artık yok!

        Şanlıurfa'da yürek yakan kaza, Bozova ilçesi Yeşilova Mahallesi yakınlarında yaşandı. Levent Çerçi (41) yönetimindeki hafif ticari araç, aynı yönde giden Mehmet G. idaresindeki kamyona arkadan çarptı.

        5 KİŞİ ÖLDÜ, 1 AĞIR YARALI VAR

        AA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Levent Çerçi ile eşi Fatma (36), çocukları Mustafa (15) ve Büşra Çerçi (12) olay yerinde, Ayşegül Çerçi (17) de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        REKLAM

        KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

        Kamyon sürücüsü Mehmet G. ise gözaltına alındı. Öte yandan, kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        SEYİR HALİNDEKİ KAMYONA ÇARPTI

        Görüntüde, hafif ticari aracın seyir halindeki kamyona arkadan çarpması ve sonrasında yaşananlar yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Şanlıurfa
        #trafik kazası
        #Bir aile kazada yok oldu
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı kabul etti
        G.Saray Devler Ligi'ne kayıpla başladı!
        G.Saray Devler Ligi'ne kayıpla başladı!
        G.Saray Devler Ligi'ne iyi başlayamıyor!
        G.Saray Devler Ligi'ne iyi başlayamıyor!
        Damda halı yıkama 2 kadının ölümü oldu!
        Damda halı yıkama 2 kadının ölümü oldu!
        Trump'tan seçim vaadi: Her Amerikalıya 5 bin dolar
        Trump'tan seçim vaadi: Her Amerikalıya 5 bin dolar
        Anne, baba ve 3 çocuk... Bir aile artık yok!
        Anne, baba ve 3 çocuk... Bir aile artık yok!
        Turizm sektörüne ücret desteği
        Turizm sektörüne ücret desteği
        Dünya kayıtlardaki en sıcak ayı yaşadı
        Dünya kayıtlardaki en sıcak ayı yaşadı
        Ünlü çiftin kızları dünyaya geldi
        Ünlü çiftin kızları dünyaya geldi
        Termometre 30 derecelerde... Yurt genelinde eylül yazı
        Termometre 30 derecelerde... Yurt genelinde eylül yazı
        "Vermediği kırmızı kart olmayan penaltı..."
        "Vermediği kırmızı kart olmayan penaltı..."
        Apple, ilk katlanır iPhone’u tanıttı
        Apple, ilk katlanır iPhone’u tanıttı
        Ayşe Tokyaz davasında karar
        Ayşe Tokyaz davasında karar
        Okul kantinlerinde yeni dönem! 14 Eylül'de hayata geçiyor
        Okul kantinlerinde yeni dönem! 14 Eylül'de hayata geçiyor
        Çağla Tuğaltay cinayetinde soruşturmanın seyrini değiştirecek DNA gelişmesi!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde soruşturmanın seyrini değiştirecek DNA gelişmesi!
        5'inci sezondan ilk fragman
        5'inci sezondan ilk fragman
        Borsaya ilk kez Sivaslı şirket geliyor
        Borsaya ilk kez Sivaslı şirket geliyor
        F.Bahçe duyurdu: Dev kapasite artışı başlıyor!
        F.Bahçe duyurdu: Dev kapasite artışı başlıyor!
        "Çok korktuk"
        "Çok korktuk"
        Ünlü isimlerden gönderme
        Ünlü isimlerden gönderme