İşverene işçi başına 3.500 TL destek

Geçen ay yürürlüğe giren kanunla Kültür ve Turizm Bakanlığı turizm işletmesi belgesine sahip özel sektöre ait konaklama tesislerinde bu yılın mayıs ayından aralık ayı sonuna kadar çalıştırılan işçiler için işletmelere ücret desteği verilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yayımladığı genelgeyle desteğin ayrıntılarını örneklerle anlattı.

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Genelgeye göre, ücret desteği söz konusu dönemde uzun vadeli sigorta kollarına tabi çalışanlar için uygulanacak. Sosyal güvenlik destek primine (SGDP) tabi emekli çalışanlar, yabancı işçiler ile yurt dışında çalışanlar için turizm ücret desteği verilmeyecek.

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DESTEK TUTARI NASIL HESAPLANACAK

2026 yılı mayıs ila aralık aylarında çalıştırılan işçiler için turizm ücret desteğinden yararlanılacak destek tutarı, uzun vadeli sigorta kollarına tabi çalışanlar için yasal süresinde verilen asıl ve ek beyannamelerin toplamından, iptal nitelikteki belgelerdeki gün sayısı düşülerek bulunacak toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacak. Yasal süresi içinde bildirilmeyen çalışanlar için ücret desteği verilmeyecek. Ancak, yasal süresi dışında verilen ve yararlanacak kişi sayısını azaltacak mahiyetteki beyannameler, destekten yararlanılacak günün hesabında dikkate alınacak.

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DESTEKTEN YARARLANACAK İŞ YERİNDE HANGİ ŞARTLAR ARANACAK?

Turizm işletmesi belgesine sahip iş yerlerinin turizm ücret desteğinden yararlanabilmesi için aranacak şartlar şöyle belirlendi:

İş yerinin özel sektör işverenlerine ait bulunması ve faaliyette olması.

Muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verilmesi.

Tahakkuk eden sosyal güvenlik primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi.

İş yerinin yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması.

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Borçlarının çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanunu kapsamında tecil ve taksitlendirilmiş olması.

Bu yılın mayıs – aralık döneminde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması.

Söz konusu dönem için işçilerin prime esas kazançlarının bildirilmediği veya eksik bildirildiği yönünde tespitin olmaması.

Özel sektöre ait konaklama tesislerinin turizm işletmesi belgesine sahip ve faaliyette olan iş yerlerinin listesi her ay Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından SGK’ya iletilecek. Bu listede yer alan iş yerleri, gerekli şartları sağlamaları halinde ilgili ayda destekten yararlanabilecekler.

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Basit konaklama turizm işletmesi belgesine sahip iş yerleri destek kapsamında olmadığından bu işyerleri turizm ücret desteğinden yararlandırılmayacaklar.

SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRANDAN FAİZİYLE GERİ ALINACAK

Bu yıl mayıs – aralık döneminde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı, prime esas kazancı eksik bildirdiği sonradan tespit edilen işletmeler, aldıkları ücret desteğini gecikme zammı ve gecikme cezasıyla birlikte geri ödeyecekler.