UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Portekiz'in güçlü ekiplerinden Sporting'e konuk oldu. Maça golle başlayan sarı-kırmızılılar sahadan 3-1'lik yenilgi ile ayrıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk zorlu mücadelenin ardından basın toplantısında soruları yanıtladı.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

İkinci yarı başlangıcı kötü değildi. Verilen penaltı... Bu seviyede böyle bir penaltı verildi. Türkiye'de şikâyet ediyoruz ya, bu Norveçli hakemi görünce... Kendisiyle daha önce İstanbul tecrübemiz vardı. Vermediği kırmızı kart, olmayan penaltıyı vermesi takımımızı düşürdü.

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Duran toptan üçüncü golü yedik. 80'de değişiklikleri yaptık. Rakip yarı sahaya daha çok yerleştik ama çok üretken bir oyun olmadı. O bölümlerde de biraz daha sakin kalıp maçı çevirebileceğimizi düşündük. Yediğimiz penaltı golü bizi mental olarak çok düşürdü.

Buradan çıkarmamız gereken, o kırılganlığı... Geçen sene de Frankfurt maçında her gelen top gol olmuştu. Bugün de penaltıdan sonra o kırılganlığı yaşadık. Sahneye çıkmamız gerekiyor. İlk maçımızdı. Belli bölümlerde çok iyi, baskın oynadık. Rakip bir tane korner atmış. Maç genelinde üstünlüğü kurduk ama dediğim gibi 2-1'den sonra özgüvenimizi yükseltip kazanmaya çalışmamız gerekirdi.

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Üzgünüz, bir sonraki maçı düşüneceğiz. Oyun içerisinde oyuncularımızın sinirleri çok bozuldu. Hakem kararları, göstermediği sarı kartlar, bize gösterdiği sarı kartlar... Her şeyiyle aleyhimize çalıştı. Çok rahat 3 puan alabilirdik. Üzüntüm şu; güle oynaya kazanıp çıkabilirdik. 3-0'ı bulabilirdik. Bu fırsatlar Şampiyonlar Ligi'nde kolay gelmiyor. 2-1'den sonra kırıldık...

"VAR HAKEMİ STADYUMDA DEĞİLDİ HERHALDE"

Bugün futbolun dışında birçok şey oldu bence. Hepsini söylemem gerekiyor. Böyle bir hakem yönetiminin rakiple hiçbir alakası yok. Bir tane çok net kırmızı kart ve olmayan penaltıyla maça direkt etki etmiş bir hakem var. VAR hakemi stadyumda değildi herhalde, hiçbir şeye karışmadı kendisi. Keşke o da stadyuma gelseydi ve bu maçla ilgili hem kırmızı kartı hem de penaltıyı hakeme bildirseydi.

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Birçok verilmeyen sarı kart var. Çok iyi götürdüğümüz bir maçtı. İlk yarı açık ara üstün oynadık. Kalemize ilk yarı gelen tek top gol oldu. İkinci yarı yanlış, olmayan penaltı kırılma noktasıydı. Oyuncularımın özgüvenleri düştü. Kendi sahasında oynayan takıma özgüven verdik. 2-1 öne geçtiler. Sonra bizden çok daha iyi oynadılar. Rakibimi tebrik etmek istiyorum. Onlarla alakalı bir şey yok.

Şampiyonlar Ligi seviyesinde yapılmayacak hakem hataları oyunu değiştirdi. Bundan sonrası için oyun içerisinde 2-1 sonrası daha iyisini yapabilirdik ama çok hızlı şekilde kırıldık. 2-1'den sonra ne olursa olsun, bazen hakem hatalarını da yenmeniz gerekiyor. Hakem hatalarını da aşabilirdik ama 2-1'den sonra rakip bizden daha iyi oynadı.

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