Aleksey Batrakov: Galatasaray'a gelmeden önceki PSG haberleri söylenti değildi

TRANSFER İTİRAFI

PSG'nin kendisine olan ilgisinin gerçek olduğunu söyleyen Batrakov, transferin kendi kontrolü dışındaki nedenlerden dolayı gerçekleşmediğini ifade etti.

Batrakov: "PSG haberleri söylenti değildi. Temsilcilerim, PSG'nin temsilcileriyle temas halindeydi. Bu doğru. Bana ilgi duyuyor gibiydiler ama benim kontrolüm dışında nedenlerden dolayı işler yolunda gitmedi. Ancak üzgün değilim. Galatasaray'a geldiğim için inanılmaz mutluyum."