Aleksey Batrakov: Galatasaray'a gelmeden önceki PSG haberleri söylenti değildi
Galatasaray'ın Rus ekibi Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı 21 yaşındaki oyuncusu Aleksey Batrakov, transfer süreciyle ilgili bir itirafta bulundu. Galatasaray'dan önce Fransız devi PSG'nin ilgilendiğini açıklayan genç futbolcu, "PSG haberleri söylenti değildi. Temsilcilerim, PSG'nin temsilcileriyle temas halindeydi. Bu doğru. Bana ilgi duyuyor gibiydiler ama benim kontrolüm dışında nedenlerden dolayı işler yolunda gitmedi. Hiç üzgün değilim." şeklinde konuştu. İşte detaylar...
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, YouTube'da yayın yapan Nobel kanalına özel açıklamalarda bulundu.
Sarı-kırmızılı takımın yeni Rus 10 numarası, transfer sürecinden Avrupa'nın önemli kulüplerinin ilgisine, Galatasaray'daki hedeflerinden gelecekteki Barcelona hayaline kadar birçok konuda dikkat çeken ifadeler kullandı.
Batrakov, Galatasaray'a transfer olmadan önce Paris Saint-Germain'in kendisiyle ilgilendiğini doğrularken, sarı-kırmızılı takıma geldiği için pişmanlık yaşamadığını belirtti. 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 2 karşılaşmada forma giyerken, bunların 1'inde ilk 11'de görev yaptı.
TRANSFER İTİRAFI
PSG'nin kendisine olan ilgisinin gerçek olduğunu söyleyen Batrakov, transferin kendi kontrolü dışındaki nedenlerden dolayı gerçekleşmediğini ifade etti.
Batrakov: "PSG haberleri söylenti değildi. Temsilcilerim, PSG'nin temsilcileriyle temas halindeydi. Bu doğru. Bana ilgi duyuyor gibiydiler ama benim kontrolüm dışında nedenlerden dolayı işler yolunda gitmedi. Ancak üzgün değilim. Galatasaray'a geldiğim için inanılmaz mutluyum."
MENAJERİ DE DOĞRULADI
Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev de PSG'nin yanı sıra Napoli, Como ve Monaco'nun da oyuncusuyla ilgilendiğini açıkladı.
Kuzmichev: "Herkes PSG'yi zaten duymuştu ama Napoli, Como, Monaco kulüpleri de Batrakov'la ilgilenmişti."