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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı kabul etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı kabul etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Görüşme sonrası bir açıklama yapan Yavaş, "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttüğümüz çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığımız yatırımlara ilişkin değerlendirmelerimizi de paylaştık" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 20:23 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı kabul etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti.

        Erdoğan Dijital Medya isimli X hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti" ifadelerine yer verildi.

        YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş görüşmeyle ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe’de kabul edildik. Kabulde; başta Ankara’mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere, devam eden ve planlanan projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanına bilgi arz ettik. Şehrimize yönelik yatırımlara verdikleri destek ve katkılar ile NATO Zirvesi’nin Ankara’da düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla teşekkürlerimizi ilettik. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttüğümüz çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığımız yatırımlara ilişkin değerlendirmelerimizi de paylaştık. Nazik kabulleri ve Ankara’mıza gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum.

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