Apple, Ternus yönetiminde ilk katlanır iPhone’u tanıttı

Apple’ın Cupertino’daki merkezinde düzenlenen etkinlik, şirketin yeni CEO’su John Ternus’un sahneye çıktığı ilk büyük lansman olmasıyla ayrı bir önem taşıyor. Ternus, Apple’ın geleceğini şekillendirecek vizyonunu katlanır iPhone Duo ile ortaya koyarken, bu model şirketin 2017’de iPhone X ile fiziksel home tuşunu kaldırmasından bu yana en büyük tasarım değişimi olarak öne çıktı. Katlanır ekran teknolojisi, Apple’ın mobil cihaz pazarındaki rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Etkinlikte ayrıca iPhone 18 Pro serisi, Apple Watch Series 12 ve Ultra 4 modelleri tanıtıldı. Yeni cihazlar, yapay zeka destekli yazılım özellikleri, daha güçlü işlemciler ve geliştirilmiş kamera sistemleriyle Apple’ın kullanıcı deneyimini ileriye taşımayı amaçlıyor.

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iPHONE 18 PRO VE PRO MAX

Yeni seride iki model öne çıkıyor:

iPhone 18 Pro: 6.3 inç LTPO OLED ekran, 120Hz yenileme hızı, 3000 nit parlaklık. 4056–4288 mAh batarya kapasitesi.

iPhone 18 Pro Max: 6.9 inç OLED ekran, daha büyük batarya (5391–5567 mAh), değişken diyaframlı periskop telefoto kamera ile profesyonel çekimlere odaklanıyor.

Her iki modelde de A20 Pro işlemci (2nm), yeni Apple C2 modem, Wi-Fi 7 ve uydu iletişim desteği bulunuyor. Kamera tarafında üçlü 48 MP sistem, LiDAR tarayıcı ve ProRes RAW desteği dikkat çekiyor. Bununla birlikte batarya gücünde de ciddi bir artış göstereceği açıklandı.

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A20 PRO ÇİP: 2 NANOMETRE İLE YENİ NESİL PERFORMANS

Apple’ın yeni A20 Pro işlemcisi, 2 nanometre teknolojisiyle sektörde önemli bir adım atıyor. CPU ve GPU tarafında yüzde 25’e varan performans artışı, daha düşük güç tüketimiyle uzayan batarya ömrü ve gelişmiş Neural Engine sayesinde yapay zeka görevlerinde (fotoğraf düzenleme, metin önerileri, kişisel asistan işlevleri) belirgin iyileşmeler vadediliyor. Yeni modem ile 5G hızlarında yüzde 30’a varan artış da öne çıkan özellikler arasında.

Performans: CPU ve GPU tarafında yüzde 25’e varan hız artışı.

Enerji Verimliliği: Daha düşük güç tüketimiyle batarya ömrünü uzatıyor.

Yapay Zeka: Neural Engine, saniyede trilyonlarca işlem yaparak fotoğraf düzenleme, metin önerileri ve kişisel asistan fonksiyonlarını daha akıllı hale getiriyor.

Bağlantı: Yeni Apple C2 modem ile 5G hızlarında %30 artış, Wi-Fi 7 ve uydu iletişim desteği.

APPLE WATCH SERIES 12 VE ULTRA 4

Etkinlikte sağlık ve spor odaklı yeni nesil saatler de tanıtıldı. Apple Watch Series 12 ve Ultra 4 modelleri, gelişmiş sensörler, daha uzun batarya ömrü ve yeni yazılım özellikleriyle kullanıcıların karşısına çıkıyor.

iOS 27 İLE ÇOCUK GÜVENLİK SİSTEMİ

Apple, iOS 27 ile birlikte çocuk güvenlik sistemini tanıttı.

Mesajlarda içerik uyarısı: Çocuklara gönderilen veya onların göndermeye çalıştığı uygunsuz görseller otomatik olarak bulanıklaştırılıyor.

Ebeveyn kontrolü: Aile paylaşımı üzerinden ebeveynler, çocukların cihaz kullanımını daha detaylı şekilde yönetebiliyor.

Güvenlik rehberi: Çocuklara çevrimiçi ortamda güvenli davranışlar konusunda yönlendirmeler sunuluyor.

Yapay zeka destekli filtreleme: Görsel ve metin içerikleri cihaz üzerinde işlenerek gizlilik korunuyor.

Sağlık araştırmalarına dayalı rehberlik: Ebeveynlere çocukların dijital alışkanlıkları konusunda uzman görüşlerine dayalı öneriler sunuluyor.

AIRPODS 5: SES TEKNOLOJİSİNDE YENİ SEVİYE

Apple’ın yeni AirPods 5 modeli, hem tasarım hem de teknoloji açısından dikkat çekiyor:

Yeni ses sürücüleri: Daha geniş frekans aralığı ve yüksek çözünürlüklü ses desteği.

Uyarlanabilir gürültü engelleme: Ortama göre otomatik ayarlanan aktif gürültü engelleme.

Uzun pil ömrü: Tek şarjla ANC (Aktif gürültü önleme) açıkken 5 saate kadar dinleme süresi sunuyor.

Sağlık sensörleri: Kalp ritmi ve kulak içi sıcaklık ölçümü.

Bağlantı: Bluetooth 6E ve Apple’ın yeni N2 çipi ile daha stabil bağlantı.

Yeni tasarım: Daha ergonomik kulak yapısı, dört farklı renk seçeneği.

IPHONE DUO: APPLE’IN İLK KATLANIR TELEFONU

Etkinliğin en dikkat çeken ürünü, esnek ekranlı iPhone Duo oldu. Cihaz, katlanır telefon pazarında Apple’ın uzun süredir beklenen girişi olarak nitelendiriliyor. Kitap gibi açılan (book-style) form faktörüne sahip model, kapalıyken klasik bir iPhone boyutunda dururken açıldığında neredeyse tablet büyüklüğünde bir ekran sunuyor.

İç ekran 5,4 inçlik dış ekranla birlikte 7,8 LTPO OLED panel olarak tanıtıldı. 120 Hz ProMotion yenileme hızı, yüksek parlaklık değerleri ve çok düşük kırışıklık (crease) seviyesiyle dikkat çekiyor. Dış ekran ise 5,5-6 inç aralığında, tek elle kullanımı kolaylaştıracak şekilde tasarlandı. Apple, katlama mekanizmasında özel bir menteşe sistemi ve ultra ince cam teknolojisi kullandığını vurgulayarak dayanıklılığı ön plana çıkardı. Cihazın binlerce katlama döngüsüne dayanacak şekilde test edildiği belirtildi.

Yazılım tarafında iOS, katlanır forma özel optimizasyonlarla geldi. Uygulamalar açık ve kapalı konumda sorunsuz geçiş yapabiliyor, çoklu pencere desteği ve stage manager benzeri düzenlemeler tablet benzeri kullanım sunuyor. Kamera sisteminde ise Pro modellerle uyumlu yüksek çözünürlüklü sensörler yer alırken, katlanır yapıya özel olarak hem iç hem dış ekranda selfie ve görüntülü arama deneyimi iyileştirildi. Apple, cihazın inceliğini ve ağırlığını mümkün olduğunca düşük tuttuğunu, titanium ve özel alaşımlarla güçlendirilmiş gövde kullandığını açıkladı. Batarya tarafında ise katlanır yapıya rağmen tam gün kullanım vaat eden kapasite ve hızlı şarj desteği öne çıktı.

iPHONE DUO: KATLANIR TASARIMLA YENİ DÖNEM

iPhone Duo, 7.8 inç OLED iç ekran ve 5.3 inç kapak ekranıyla geliyor.

Titanyum menteşe sistemi sayesinde kat izi görünmez hale getirildi.

Güç tuşuna entegre Touch ID geri döndü, Face ID kaldırıldı.

12GB RAM, 256GB–1TB depolama seçenekleri ve 4.800–5.000 mAh batarya kapasitesiyle geliyor.

iOS 27’ye özel multitasking optimizasyonları: aynı anda iki uygulama çalıştırma, pencere yönetimi ve ekran bölme.

Dış ekranı kullanırken 44 saate kadar video izleme imkanı sunan bir bataryaya da sahip.

iPHONE DUO: TÜRKİYE FİYATLARI

Apple’ın katlanır modeli iPhone Duo Türkiye’de şu fiyatlarla satışa çıkacak:

256 GB: 229.999 TL

512 GB: 246.999 TL

1 TB: 280.999 TL

2 TB: 335.999 TL

iPHONE 18 PRO VE PRO MAX TÜRKİYE FİYATLARI

Apple’ın yeni Pro serisi Türkiye’de şu fiyatlarla satışa sunulacak: