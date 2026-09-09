Apple, Ternus yönetiminde ilk katlanır iPhone’u tanıttı
Apple, Türkiye saatiyle 20.00'da düzenlediği özel etkinlikte teknoloji dünyasının merakla beklediği katlanır iPhone Duo'yu sahneye çıkarırken, iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerini de tanıttı. Yeni CEO John Ternus'un liderliğinde gerçekleşen lansman, şirketin mobil cihaz stratejisinde tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Katlanır iPhone'un yanı sıra iPhone 18 Pro serisi, Apple Watch Series 12 ve Ultra 4 gibi ürünler tanıtılırken yapay zeka entegrasyonu, yeni nesil işlemciler, kamera geliştirmeleri ve daha büyük batarya kapasiteleriyle Apple kullanıcı deneyimini yeniden tanımlamayı hedefliyor. Türkiye fiyatları da belli oldu. iPhone Duo'nun başlangıç fiyatı 229.999 TL olarak belirlendi!
Apple’ın Cupertino’daki merkezinde düzenlenen etkinlik, şirketin yeni CEO’su John Ternus’un sahneye çıktığı ilk büyük lansman olmasıyla ayrı bir önem taşıyor. Ternus, Apple’ın geleceğini şekillendirecek vizyonunu katlanır iPhone Duo ile ortaya koyarken, bu model şirketin 2017’de iPhone X ile fiziksel home tuşunu kaldırmasından bu yana en büyük tasarım değişimi olarak öne çıktı. Katlanır ekran teknolojisi, Apple’ın mobil cihaz pazarındaki rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Etkinlikte ayrıca iPhone 18 Pro serisi, Apple Watch Series 12 ve Ultra 4 modelleri tanıtıldı. Yeni cihazlar, yapay zeka destekli yazılım özellikleri, daha güçlü işlemciler ve geliştirilmiş kamera sistemleriyle Apple’ın kullanıcı deneyimini ileriye taşımayı amaçlıyor.
iPHONE 18 PRO VE PRO MAX
Yeni seride iki model öne çıkıyor:
Her iki modelde de A20 Pro işlemci (2nm), yeni Apple C2 modem, Wi-Fi 7 ve uydu iletişim desteği bulunuyor. Kamera tarafında üçlü 48 MP sistem, LiDAR tarayıcı ve ProRes RAW desteği dikkat çekiyor. Bununla birlikte batarya gücünde de ciddi bir artış göstereceği açıklandı.
A20 PRO ÇİP: 2 NANOMETRE İLE YENİ NESİL PERFORMANS
Apple’ın yeni A20 Pro işlemcisi, 2 nanometre teknolojisiyle sektörde önemli bir adım atıyor. CPU ve GPU tarafında yüzde 25’e varan performans artışı, daha düşük güç tüketimiyle uzayan batarya ömrü ve gelişmiş Neural Engine sayesinde yapay zeka görevlerinde (fotoğraf düzenleme, metin önerileri, kişisel asistan işlevleri) belirgin iyileşmeler vadediliyor. Yeni modem ile 5G hızlarında yüzde 30’a varan artış da öne çıkan özellikler arasında.
APPLE WATCH SERIES 12 VE ULTRA 4
Etkinlikte sağlık ve spor odaklı yeni nesil saatler de tanıtıldı. Apple Watch Series 12 ve Ultra 4 modelleri, gelişmiş sensörler, daha uzun batarya ömrü ve yeni yazılım özellikleriyle kullanıcıların karşısına çıkıyor.
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Apple, iOS 27 ile birlikte çocuk güvenlik sistemini tanıttı.
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IPHONE DUO: APPLE’IN İLK KATLANIR TELEFONU
Etkinliğin en dikkat çeken ürünü, esnek ekranlı iPhone Duo oldu. Cihaz, katlanır telefon pazarında Apple’ın uzun süredir beklenen girişi olarak nitelendiriliyor. Kitap gibi açılan (book-style) form faktörüne sahip model, kapalıyken klasik bir iPhone boyutunda dururken açıldığında neredeyse tablet büyüklüğünde bir ekran sunuyor.
İç ekran 5,4 inçlik dış ekranla birlikte 7,8 LTPO OLED panel olarak tanıtıldı. 120 Hz ProMotion yenileme hızı, yüksek parlaklık değerleri ve çok düşük kırışıklık (crease) seviyesiyle dikkat çekiyor. Dış ekran ise 5,5-6 inç aralığında, tek elle kullanımı kolaylaştıracak şekilde tasarlandı. Apple, katlama mekanizmasında özel bir menteşe sistemi ve ultra ince cam teknolojisi kullandığını vurgulayarak dayanıklılığı ön plana çıkardı. Cihazın binlerce katlama döngüsüne dayanacak şekilde test edildiği belirtildi.
Yazılım tarafında iOS, katlanır forma özel optimizasyonlarla geldi. Uygulamalar açık ve kapalı konumda sorunsuz geçiş yapabiliyor, çoklu pencere desteği ve stage manager benzeri düzenlemeler tablet benzeri kullanım sunuyor. Kamera sisteminde ise Pro modellerle uyumlu yüksek çözünürlüklü sensörler yer alırken, katlanır yapıya özel olarak hem iç hem dış ekranda selfie ve görüntülü arama deneyimi iyileştirildi. Apple, cihazın inceliğini ve ağırlığını mümkün olduğunca düşük tuttuğunu, titanium ve özel alaşımlarla güçlendirilmiş gövde kullandığını açıkladı. Batarya tarafında ise katlanır yapıya rağmen tam gün kullanım vaat eden kapasite ve hızlı şarj desteği öne çıktı.
iPHONE DUO: KATLANIR TASARIMLA YENİ DÖNEM
iPHONE DUO: TÜRKİYE FİYATLARI
Apple’ın katlanır modeli iPhone Duo Türkiye’de şu fiyatlarla satışa çıkacak:
iPHONE 18 PRO VE PRO MAX TÜRKİYE FİYATLARI
Apple’ın yeni Pro serisi Türkiye’de şu fiyatlarla satışa sunulacak: