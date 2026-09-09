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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Galatasaray Sporting: 3 - Galatasaray: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ

        Sporting: 3 - Galatasaray: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ

        UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Portekiz ekibi Sporting'e konuk oldu. Lizbon'da oynanan zorlu mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Sarı-kırmızılılar Devler Ligi'ne mağlubiyetle başladı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 10:43 Güncelleme:
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        G.Saray Devler Ligi'ne kayıpla başladı!

        Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile yaptığı maçın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

        3. dakikada Sara, sağdan kullandığı kornerde topu ceza sahası sağ çaprazında uygun durumda bulunan Sallai'ye gönderdi. Macar futbolcunun gelişine yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

        5. dakikada Galatasaray öne geçti. Jakobs'un soldan ceza sahasına uzun kullandığı taç atışında Sanchez'in vurduğu topu, kaleci Rui Silva çizgiden çıkardı. Altıpas içinde pozisyonu takip eden Torreira'nın vuruşunda Inacio'ya da çarpan meşin yuvarlağa Rui Silva bir kez daha müdahale etti. Ancak Norveçli hakem Eskas, topun çizgiyi geçtiğini belirterek orta noktayı gösterdi: 0-1.

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        7. dakikada Batrakov'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sara'nın zayıf olan sağ ayağıyla çıkardığı şutta top, kaleci Rui Silva'da kaldı.

        27. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Hızlı gelişen Sporting atağında ceza sahası sağ tarafında son çizgiye yakın topla buluşan Araujo ortasını yaptı. Savunmada Sara'nın dokunduğu top, penaltı noktası gerisindeki Catamo'nun önünde kaldı. Batrakov ile girdiği ikili mücadelede meşin yuvarlağı önüne almayı başaran Catamo, düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-1.

        37. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sane, pasını ceza yayı gerisindeki Yunus Akgün'e aktardı. Yunus, topu yay içindeki Barış Alper Yılmaz'a vererek koşusuna devam etti. Milli futbolcu, takım arkadaşının yeniden kendisine vermek istediği topu ıskaladı. Ancak meşin yuvarlak ceza sahasının sağındaki Sane'ye geldi. Bir rakibinden sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kalan Alman futbolcunun şutunda top uzak köşeden az farkla auta çıktı.

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        Mücadelenin ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

        54. dakikada Sporting penaltı kazandı. Savunma arasına atılan pasa hareketlenen Suarez, kaleci Uğurcan'dan sıyrıldıktan sonra Jakobs ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca Norveçli hakem Espen Eskas penaltı kararı verdi. 57'nci dakikada penaltıyı kullanan Suarez, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan'ın sağından ağlarla buluşturdu: 2-1.

        63. dakikada yeşil-beyazlılar farkı 2'ye çıkardı. Sallai ile ceza sahası dışında sol çaprazda ikili mücadeleye giren Guilherme'nin yerde kalmasıyla kazanılan faulde topun başına Zalazar geçti. Uruguaylı futbolcunun sert şutunda top yakın direk dibinden ağlara gitti: 3-1.

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        71. dakikada seri paslaşmalarla gelen Sporting'de Altimira, ceza sahası içinde kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda iyi yer tutan Uğurcan, meşin yuvarlağın sahibi oldu.

        83. dakikada sağ kanatta ceza sahası ile taç çizgisi arasından kazanılan serbest vuruşu Sara kullandı. Brezilyalı oyuncunun sert bir şekilde orta şut karışımı vuruşunda kaleci Rui Silva son anda tokatlayarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

        Mücadele 3-1 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

        Stat: Jose Alvalade

        Hakemler: Espen Eskas, Jan Erik Engan, Alf Olav Rossland (Norveç)

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        Sporting: Rui Silva, Vagiannidis, Quaresma, Inacio, Araujo, Altimira, Doumbia, Catamo, Zalazar, Guilherme, Suarez

        Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Jakobs, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Sane, Batrakov, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz

        Goller: Dk. 5 Inacio (Kendi kalesine) (Galatasaray), Dk. 27 Catamo (Sporting)

        Sarı kartlar: Dk. 22 Altimira, Dk. 44 Suarez (Sporting)

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