Dikkat! Güneyde rüzgar orta kuvvette! Termometre 30 derecelerde... Yurt genelinde eylül yazı
MGM'den alınan son dakika hava durumu verilere göre; bugün yurt genelinde ortalama sıcaklık 30 derecelerde olacak. Orman yangınlarının yüreğimizi yaktığı Akdeniz'de ise rüzgarın hızının orta kuvvette olacağı bildirildi. Yağış beklenmeyen illerimizde sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ VE DOĞU KESİMLERDE SICAKLIK ARTIYOR
Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor.
GÜNEY KESİMLERDE RÜZGAR ORTA KUVVETTE ESECEK
Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 31, Az bulutlu ve açık
İSTANBUL: 28, Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 31, Az bulutlu ve açık
KOCAELİ: 31, Az bulutlu ve açık
BURSA: 30, Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE: 32, Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ: 30, Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 37, Az bulutlu ve açık
MUĞLA: 34, Az bulutlu ve açık
UŞAK: 32, Az bulutlu ve açık
ADANA: 35, Az bulutlu ve açık
ANTALYA: 32, Az bulutlu ve açık
BURDUR: 34, Az bulutlu ve açık
HATAY: 31, Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR: 32, Az bulutlu ve açık
KONYA: 30, Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR: 27, Az bulutlu ve açık
BOLU: 30, Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE: 30, Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK: 25, Parçalı ve az bulutlu
SİNOP: 26, Parçalı ve az bulutlu
AMASYA: 30, Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN: 25, Parçalı ve az bulutlu
TRABZON: 24, Parçalı ve az bulutlu
RİZE: 25, Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM: 25, Parçalı ve az bulutlu
KARS: 23, Parçalı ve az bulutlu
MALATYA: 32, Az bulutlu ve açık
VAN: 25, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 34, Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR: 35, Az bulutlu ve açık
MARDİN: 32, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 36, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 33, Az bulutlu ve açık