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        Haberler Gündem Hava Durumu Dikkat! Güneyde rüzgar orta kuvvette! Termometre 30 derecelerde... Yurt genelinde eylül yazı

        Dikkat! Güneyde rüzgar orta kuvvette! Termometre 30 derecelerde... Yurt genelinde eylül yazı

        MGM'den alınan son dakika hava durumu verilere göre; bugün yurt genelinde ortalama sıcaklık 30 derecelerde olacak. Orman yangınlarının yüreğimizi yaktığı Akdeniz'de ise rüzgarın hızının orta kuvvette olacağı bildirildi. Yağış beklenmeyen illerimizde sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 07:01 Güncelleme:
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        Termometre 30 derecelerde... Yurt genelinde eylül yazı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İÇ VE DOĞU KESİMLERDE SICAKLIK ARTIYOR

        Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor.

        GÜNEY KESİMLERDE RÜZGAR ORTA KUVVETTE ESECEK

        Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 31, Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL: 28, Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR: 31, Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ: 31, Az bulutlu ve açık

        BURSA: 30, Az bulutlu ve açık

        ÇANAKKALE: 32, Az bulutlu ve açık

        KIRKLARELİ: 30, Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ: 37, Az bulutlu ve açık

        MUĞLA: 34, Az bulutlu ve açık

        UŞAK: 32, Az bulutlu ve açık

        ADANA: 35, Az bulutlu ve açık

        ANTALYA: 32, Az bulutlu ve açık

        BURDUR: 34, Az bulutlu ve açık

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        HATAY: 31, Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR: 32, Az bulutlu ve açık

        KONYA: 30, Az bulutlu ve açık

        NEVŞEHİR: 27, Az bulutlu ve açık

        BOLU: 30, Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE: 30, Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK: 25, Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP: 26, Parçalı ve az bulutlu

        AMASYA: 30, Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN: 25, Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON: 24, Parçalı ve az bulutlu

        RİZE: 25, Parçalı ve az bulutlu

        ERZURUM: 25, Parçalı ve az bulutlu

        KARS: 23, Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA: 32, Az bulutlu ve açık

        VAN: 25, Az bulutlu ve açık

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        GAZİANTEP: 34, Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR: 35, Az bulutlu ve açık

        MARDİN: 32, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 36, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 33, Az bulutlu ve açık

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