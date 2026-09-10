Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ VE DOĞU KESİMLERDE SICAKLIK ARTIYOR

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor.

GÜNEY KESİMLERDE RÜZGAR ORTA KUVVETTE ESECEK

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 31, Az bulutlu ve açık

İSTANBUL: 28, Parçalı ve az bulutlu

İZMİR: 31, Az bulutlu ve açık

KOCAELİ: 31, Az bulutlu ve açık

BURSA: 30, Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE: 32, Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ: 30, Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ: 37, Az bulutlu ve açık

MUĞLA: 34, Az bulutlu ve açık

UŞAK: 32, Az bulutlu ve açık

ADANA: 35, Az bulutlu ve açık

ANTALYA: 32, Az bulutlu ve açık

BURDUR: 34, Az bulutlu ve açık

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HATAY: 31, Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR: 32, Az bulutlu ve açık

KONYA: 30, Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR: 27, Az bulutlu ve açık

BOLU: 30, Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE: 30, Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK: 25, Parçalı ve az bulutlu

SİNOP: 26, Parçalı ve az bulutlu

AMASYA: 30, Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN: 25, Parçalı ve az bulutlu

TRABZON: 24, Parçalı ve az bulutlu

RİZE: 25, Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM: 25, Parçalı ve az bulutlu

KARS: 23, Parçalı ve az bulutlu

MALATYA: 32, Az bulutlu ve açık

VAN: 25, Az bulutlu ve açık

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GAZİANTEP: 34, Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR: 35, Az bulutlu ve açık

MARDİN: 32, Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA: 36, Az bulutlu ve açık

SİİRT: 33, Az bulutlu ve açık