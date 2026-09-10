Sporting - Galatasaray maçında hakem faciası! Eskas ve Dingert'ten skandal kararlar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk maçında Sporting'e konuk olan Galatasaray, skandal hakem kararlarının damga vurduğu mücadeleyi 3-1 kaybetti.

Sporting-Galatasaray maçını yöneten FIFA'nın elit hakemlerinden Norveçli Espen Eskas ve VAR koltuğundaki Christian Dingert kararlarıyla maçın önüne geçti.

NET KIRMIZI KARTI VERMEDİ!

İlk olarak karşılaşmanın 22. dakikasında Portekiz ekibinden Altimira, Batrakov'a tekme attı. Hakem Altimira'ya sarı kartını çıkarırken, pozisyon bir süre VAR tarafından incelendikten sonra oyun devam etti. Altimira kendisine kırmızı kart çıkmadığı için hakeme adeta teşekkür ederken, Okan Burukve teknik heyet saha kenarında çıldırdı.

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PENALTI DA VAR'DAN DÖNMEDİ!

Eskas 54. dakikada bu kez Galatasaray aleyhine verdiği penaltı kararıyla tepki çekti. Kaleci Uğurcan'dan sıyrılan Luis Suarez topa vurmak üzereyken Jakobs rakibinden önce davranıp ayağını topla rakip arasına koydu ve topu uzaklaştırdı. Ancak hakem Eskas bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. Alman VAR hakemi Christian Dingert, inceleme sonrasında yine Eskas'ı pozisyonu izlemeye davet etmedi.

OKAN BURUK VE YUNUS AKGÜN'DEN TEPKİ

Mücadelenin ardından Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ve Yunus Akgün hakem kararlarına tepki gösterdi.

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Okan Buruk, "Bugün futbolun dışından birçok şey oldu. Çok net kırmızı kart ve olmayan penaltıyla maça doğrudan etki eden bir hakem var. VAR hakemi bugün herhalde statta değildi. Kendisi hiçbir şeye karışmadı. Keşke o da maça gelseydi ve hem kırmızı kartı hem de penaltının olmadığını hakeme bildirseydi. Verilmeyen birçok sarı kart var." sözlerini dile getirdi.

Yunus Akgün ise "Oyuna ortaktık ve maç 1-1'di. Yanlış bir penaltı kararı verildi. Ardından frikikten gol yedik. Bundan sonra düştük. Biz Galatasaray'ız. İyi reaksiyon vermek zorundayız." ifadelerini kullandı.