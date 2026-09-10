Petrol fiyatları 100 doların üzerini gördü

Petrol fiyatları ABD ile İran arasında saldırıların sona ermesine yönelik bir anlaşmaya varılamaması ve çatışmaların tekrar başlamasının ardından haftanın başından bu yana yükselişini sürdürüyor.

Brent petrol yüzde 3'ün üzerindeki yükselişle 104,57 doları, ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 4'ün üzerinde artışla 96,24 doları gördü.

Bloomberg HT'deki habere göre yatırımcılar, altı ay önce başlayan savaşın ardından İran ve ABD’nin deniz taşımacılığına yönelik en büyük saldırılarını gerçekleştirmesiyle arz kesintilerinin daha da derinleşmesine hazırlanıyor.

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