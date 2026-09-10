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        Haberler Ekonomi Enerji Petrol fiyatları 100 doların üzerini gördü

        Petrol fiyatları 100 doların üzerini gördü

        Petrol fiyatları ABD ile İran arasında saldırıların sona ermesine yönelik bir anlaşmaya varılamaması ve çatışmaların tekrar başlamasının ardından yükselişini sürdürdü. Brent petrol 104,57 dolar olurken, ABD ham petrolü (WTI) ise 100,16 dolardan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 09:01 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Petrol fiyatları 100 doların üzerini gördü

        Petrol fiyatları ABD ile İran arasında saldırıların sona ermesine yönelik bir anlaşmaya varılamaması ve çatışmaların tekrar başlamasının ardından haftanın başından bu yana yükselişini sürdürüyor.

        Brent petrol yüzde 3'ün üzerindeki yükselişle 104,57 doları, ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 4'ün üzerinde artışla 96,24 doları gördü.

        Bloomberg HT'deki habere göre yatırımcılar, altı ay önce başlayan savaşın ardından İran ve ABD’nin deniz taşımacılığına yönelik en büyük saldırılarını gerçekleştirmesiyle arz kesintilerinin daha da derinleşmesine hazırlanıyor.

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        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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