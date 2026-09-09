Burak Çelik ve Ece Bayrak'ın kızları dünyaya geldi
Burak Çelik ile Ece Bayrak, ikinci çocuklarını kucaklarına aldı. Ünlü çift, kızlarına 'Zeynep İlay' adını verdi
Giriş: 09 Eylül 2026 - 14:50 Güncelleme:
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Oyuncu Burak Çelik ile menajer eşi Ece Bayrak, ikinci çocuklarına kavuştu.
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26 Aralık 2024'te Karadağ'da hayatlarını birleştiren ikili, 8 Ağustos 2025'te oğulları Ayaz'ı kucaklarına almıştı.
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Ünlü çiftin, kızları Zeynep İlay dünyaya geldi. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran Burak Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Ailemiz büyüyor. Kızımızı sağlıkla kucağımıza aldık. Çok şükür. Hoş geldin güzel kızım Zeynep İlay.