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        Haberler Gündem Güncel Gezi teknesi battı! Balıkesir'deki faciada kayıp doktor aranıyor!

        Gezi teknesi battı! Balıkesir'deki faciada kayıp doktor aranıyor!

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde tam bir facia yaşandı. Olayda özel bir gezi teknesi su alarak battı. Ekipler, teknede bulunanlardan 2'si çocuk 8 kişiyi kurtardı. Teknede yer aldığı belirtilen ve Burhaniye'de KBB Uzmanı olarak görev yapan Doktor Şahin B.'nin ise denizde kaybolduğu bildirildi. Bölgede arama çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 10:32 Güncelleme:
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        Gezi teknesi battı! Balıkesir'deki faciada kayıp doktor aranıyor!

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Kız Adası yakınlarında 'Elif’im' isimli özel gezi teknesinin su alarak batması sonucu kaybolan Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Dr. Şahin B.'yi arama-kurtarma çalışmaları, bugün de denizden ve havadan sürüyor.

        DHA'nın haberine göre olay, dün saat 20.00 sıralarında Kız Adası açıklarında meydana geldi. İddiaya göre; içerisinde toplam 9 kişinin bulunan 'Elif'im' adlı özel tekne, alt kısmından su alarak battı.

        İhbar üzerine bölgeye 6 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi 1 Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı (İHA) ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri sevk edildi.

        Ekipler, teknede bulunanlardan 2'si çocuk 8 kişiyi kurtardı. Kurtarılan 8 kişi, Ayvalık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Teknede yer aldığı belirtilen ve Burhaniye'de KBB Uzmanı olarak görev yapan Dr. Şahin B.'nin ise denizde kaybolduğu bildirildi.

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        Üzerinde can yeleği bulunduğu belirtilen Şahin B. için denizden ve havadan arama kurtarma çalışması başlatıldı. Arama-kurtarma çalışmaları geniş bir alanda sürüyor.

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