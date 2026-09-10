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        Haberler Ekonomi Teknoloji 216 milyon akıllı TV dinleniyor mu? Şirketten açıklama geldi

        216 milyon akıllı TV dinleniyor mu? Şirketten açıklama geldi

        Youtube'da 2,5 milyondan fazla abonesi bulunan bir teknoloji hesabı, LG akıllı televizyonlarının sürekli olarak kullanıcılardan veri topladığını ve bu verileri şirkete geri yüklediğini öne sürdü. Gamers Nexus ayrıca, LG TV'lerin bekleme modundayken veya internet bağlantısı tamamen kesilmişken bile kullanıcıları dinleyebildiğini iddia etti. Şirket ise açıklamasında bu iddiaları reddetti. Öte yandan LG'nin Türkiye tarafından yapılan açıklamada ise tartışmaya konu olan otomatik içerik tanıma (Automatic Content Recognition – ACR) özelliğinin Türkiye'de aktif olmadığı belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 10:19 Güncelleme:
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        216 milyon akıllı TV dinleniyor mu?

        Youtube'da 2,5 milyondan fazla abonesi bulunan teknoloji hesabı Gamers Nexus'un yayınladığı yeni bir video, yaklaşık 216 milyon LG televizyonun sürekli olarak kullanıcılardan veri topladığını ve bu verileri şirkete geri yüklediğini öne sürdü. Gamers Nexus ayrıca, LG TV'lerin bekleme modundayken veya internet bağlantısı tamamen kesilmişken bile kullanıcıları dinleyebildiğini iddia etti.

        Hesap bu özelliğin cihazlara entegre edilmiş 'reklam işlevselliği' özelliği sayesinde yapabildiğini belirtti.

        Hesabın paylaştığı ve 3 günde 4 milyona yakın izlenen videoda, güvenlik açıkları sayesinde televizyonlardaki dahili mikrofonlardan ses dinleme ve kaydetme olanağı sağlandığı gösteriliyor ve bu durumun 'televizyonları gizli dinleme cihazlarına dönüştürmek için kullanılabileceği' iddia ediliyor. Kanal, bu güvenlik açıklarının gerekli kanallar aracılığıyla bildirildiğini de ifade etti.

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        Gamers Nexus'un videosuna göre, ortaya çıkan sorunun büyük çoğunluğu, LG'nin Otomatik İçerik Tanıma (ACR) teknolojisiyle ilgili görünüyor. Bu teknoloji, kullanıcının ne izlediğini, hangi uygulamayı kullandığını ve televizyona hangi cihazların bağlı olduğunu öğrenmek için bu dinleme özelliklerini kullanıyor. Bu televizyonlar ayrıca kullanıcının IP adresini, coğrafi konumunu, yerel WiFi ağlarının adlarını ve ağdaki diğer cihazların IP adreslerini de topluyor.

        Gamers Nexus'un araştırmasına dahil ettiği videosunda şirketin temsilcisi olduğu belirtilen bir kişi "LG evinde kimlerin olduğunu biliyoruz, hangi cihazların orada olduğunu biliyoruz" dedi.

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        LG'DEN İDDİALARA YALANLAMA

        Bu iddiaların geniş yankı uyandırmasının ardından bir LG yetkilsi, ünlü teknoloji sitesi Tom's Hardware'a yaptığı açıklamada "Son zamanlarda yayınlanan videoda yer alan iddialar doğru değil. LG TV'ler ses verilerini yalnızca uzaktan kumandadaki ses düğmesine basılı tutulduğunda veya kullanıcı Uzak Alan ses tanıma özelliğini etkinleştirdikten sonra 'Merhaba LG' gibi bir uyandırma kelimesi tanındığında işler" ifadelerini kullandı.

        LG belirtilen örneklerin aksine "TV'lerin ortamdaki konuşmaları toplamadığını veya kaydetmediğini" söyledi. Şirket ayrıca, uyandırma kelimesi tanınmazsa TV'den sunucuya hiçbir ses verisi iletilmediğini ve uyandırma kelimesi için ses işlemenin cihaz üzerinde yapıldığını belirtti.

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        Şirket, akıllı TV işlevselliğinin aynı ağdaki cihazları taramayı içerdiğini kabul etti. Ancak bunun tüm akıllı TV'lerin ve diğer akıllı ev cihazlarının standart bir işlevi olduğunu söyledi.

        LG'ye göre otomatik içerik tanıma (ACR), kişiselleştirilmiş içerik önerilerinin yanı sıra hizmetler ve reklamlar sunan, isteğe bağlı bir özellik ve standart olarak ACR verilerinin onay alınmadan reklam amaçlı kullanılmadığını belirtiyor.

        LG, iddiaların bazılarına daha detaylı bir şekilde değinerek, akıllı TV'lerinin, kullanıcı tarafından ses işlevi etkinleştirilmediği sürece evdeki ortam konuşmalarını toplamadığını, kaydetmediğini veya iletmediğini vurguladı. Ayrıca, Apple'ın iPhone için "Hey Siri" mekanizmasına benzer şekilde, TV'nin dinlemeye başlaması için uzaktan ses tanıma teknolojisinin (Hi LG) kullanıcı tarafından etkinleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

        "TÜRKİYE'DE ACR ÖZELLİĞİ AKTİF DEĞİLDİR"

        Öte yandan LG'nin Türkiye tarafından yapılan açıklamada, tartışmaya konu olan otomatik içerik tanıma (Automatic Content Recognition – ACR) özelliğinin Türkiye'de aktif olmadığı belirtildi.

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        #Akıllı TV
        #teknoloji
        #televizyon
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