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        Haberler Ekonomi Teknoloji 10 bin yapay zeka, 90 yıllık matematik problemini çözdü

        10 bin yapay zeka, 90 yıllık matematik problemini çözdü

        OpenAI, binlerce yapay zeka aracının 88 saatlik çalışmasıyla 90 yıllık matematik problemine çözüm bulduğunu açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 10:19 Güncelleme:
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        Yapay zeka 90 yıllık problemi çözdü

        Yapay zeka alanındaki çalışmalarıyla bilinen OpenAI şirketi, yaptığı açıklamada onlarca yıldır çözülemeyen bir matematik problemini binlerce yapay zeka botu kullanarak çözdüğünü duyurdu.

        Şirket, açıklamasında, görevleri kısmen otonom şekilde yerine getiren yaklaşık 10 bin yapay zeka aracından oluşan bir grubu kullanarak, karmaşık bir matematik problemini 88 saatte çözdüğünü belirtti.

        Açıklamada, söz konusu problemin, akışkanların hareketini ele alan Navier-Stokes denklemleriyle ilgili olduğunu kaydeden OpenAI, 90 yıldır bu problemin çözülememiş bir matematik problemi olduğunu vurguladı.

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        OpenAI, bulduğu çözümü, yapay zeka araçlarının hızla geliştiğini gösteren bir "dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

        OpenAI'ın çözümü henüz bağımsız olarak doğrulanmazken, matematik alanındaki uluslararası "Milenyum Ödüllerini" dağıtan ABD merkezli Clay Matematik Enstitüsü tarafından da henüz resmen kabul edilmedi.

        130 MİLYAR VERİ KULLANILDI

        Ağustos sonunda söz konusu matematik modelini geliştirmeye başlayan OpenAI, Navier-Stokes denklemleriyle ilgili olarak yaklaşık 3 milyon mesaj ve 130 milyar veriyi kullandığını belirtti.

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        Şirket, problemin çözümünde 10 bin yapay zeka aracının aktif olarak kullanıldığını ve 88 saatlik bir çalışmanın ardından akışkanların hareketine ilişkin problemin çözümüne ulaşıldığını belirtti.

        İKİ MATEMATİKÇİDEN OPENAI'A GÖNDERME

        New York Üniversitesi'nden matematik profesörü olan Tristan Buckmaster ise yaptığı açıklamada, kendisinin ve Anthropic bünyesinde çalışan matematikçi Levent Alpöge'nin de bu problemi çözmek için çalıştıklarını ve çalışmalarının Open AI tarafından kullanıldığını savundu.

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        Buckmaster, açıklamasında, OpenAI’in söz konusu matematik probleminin çözümüne, ancak kendi çalışmalarının yayımlanmasından sonra başladığını iddia etti.

        Bu iddialara karşılık olarak OpenAI, Buckmaster ve Alpöge’nin çalışmalarını tebrik ederken, Buckmaster'ın iddiasının doğru olmadığını savundu.

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        #openai
        #matematik
        #teknoloji
        #Yapay Zeka
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