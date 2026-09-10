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        Haberler Spor Futbol Fransa, FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya desteğini geri çekti!

        Fransa, FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya desteğini geri çekti!

        FIFA Başkanı Gianni Infantino, başkanlık seçimi öncesi destekçilerini bir bir kaybetmeye devam ediyor. Son olarak Fransa Futbol Federasyonu da Infantino'ya verdiği desteği geri çektiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 16:52 Güncelleme:
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        Infantino'ya bir darbe daha!

        Fransa Futbol Federasyonu (FFF), FIFA başkanlık seçiminde Gianni Infantino'ya verdiği desteği çekti.

        Fransa Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Infantino'ya desteği geri çekme kararının" oybirliğiyle alındığı belirtilerek FIFA'nın yönetim yapısında köklü reform gerektiği vurgulandı.

        Infantino'nun Dünya Kupası'nı özel yatırımcılara açma önerisi olan Fast Forward Programme (FFE) projesini de eleştiren FFF'nin açıklamasında, "Futbolun geleceği üzerinde böylesine büyük bir etkiye sahip bir proje; kapsamlı bilgilendirme, derinlemesine istişare ve tamamen şeffaf bir karar alma süreci olmaksızın tasarlanamaz. FIFA'nın yönetim anlayışı, futbolun temsil ettiği standartları karşılamamaktadır." denildi.

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        Belçika, Hırvatistan, İngiltere, Arnavutluk, Galler, Sırbistan ve Finlandiya Futbol Federasyonları da başkanlık seçiminde Infantino'ya verdikleri desteği geri çektiğini açıklamıştı.

        FIFA başkanlığı seçimleri Fas'ın başkenti Rabat'ta 18 Mart 2027'de yapılacak.

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        #Gianni Infantino
        #FIFA
        #Fransa Futbol Federasyonu
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