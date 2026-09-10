İstanbul'da organize suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında firari bulunan Sarallar Silahlı Suç Örgütü mensubu Yakup Kerem Saral'ın Sedat Şahin'e yönelik suikast hazırlığı yaptığı belirlendi. Suikastta kullanılmak üzere Beykoz'daki bir peyzaj alanına gizlenen cephanelikte roketatar, 3 anti-tank roket mühimmatı, 2 Kalaşnikof ve 2 MP5 otomatik silah ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 7'si İran uyruklu toplam 19 şüphelinin tamamı tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının şehirlerde yapılanan, gençleri istismar eden ve sosyal medyayı propaganda aracı olarak kullanan silahlı organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında, Sedat Şahin'e yönelik bir suikast planı deşifre edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin koordineli çalışmasıyla, Şahin'e yönelik hazırlanan saldırının silah deposundan keşif çalışmalarına, saldırganların kaçış planından yapılacak ödemelere kadar çeşitli ayrıntılarına ulaşıldı.

KADIKÖY'DEKİ 3 ŞÜPHELİ CEPHANELİĞE GÖTÜRDÜ

Operasyon 31 Ağustos 2026'da Kadıköy'de başladı. Durdurulmak istenen bir araçtan kaçarak uzaklaşmaya çalışan 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve beraberlerinde bir tabanca ile uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Yakalamanın ardından açık ve kapalı kaynaklar üzerinden yürütülen analiz ve istihbarat çalışmaları sonucunda soruşturma Beykoz'a taşındı. Ekipler, peyzaj alanı olarak faaliyet gösteren bir adresin organize suç örgütüne ait silah ve mühimmatların saklanması amacıyla kullanıldığını belirledi.

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AĞAÇLARIN VE SAKSILARIN ARASINDAN ROKETATAR ÇIKTI

Peyzaj alanında dedektör köpekleriyle yapılan aramada 1 roketatar, 3 roketatar sevk fişeği, 3 anti-tank roket mühimmatı, 2 Kalaşnikof (AK-47) uzun namlulu silah, 2 MP5 otomatik silah, çok sayıda şarjör ve fişek ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca 1 çalıntı motosiklet ile saldırıda kullanılacağı değerlendirilen yabancı plakalı bir BMW otomobile el konuldu.

Soruşturma kapsamında, silah ve mühimmatların peyzaj alanına farklı zamanlarda getirildiği ve ağaçların ile saksıların arasına gizlendiği belirlendi. Cephaneliğin, planlanan saldırıdan kısa süre önce hazır hale getirildiği tespit edildi.

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CEPHANELİK BİR GÜN ÖNCE TAŞINDI

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmada, ele geçirilen silah ve mühimmatın Sedat Şahin'e yönelik planlanan öldürme eyleminde kullanılacağı, suç unsurlarının operasyondan yalnızca bir gün önce alandaki konteynıra taşındığı tespit edildi.

Soruşturmanın odağındaki ismin, hakkında daha önce kırmızı bülten çıkarılan ve yurt dışında firari bulunan Yakup Kerem Saral olduğu belirlendi. Saral'ın, Sedat Şahin'in öldürülmesine yönelik eylemi organize ettiği tespit edildi.

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SEDAT ŞAHİN TAKİP EDİLDİ

Şüphelilerden ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesinde, Sedat Şahin'in fotoğrafları ile katılacağı davet ve organizasyonlara ilişkin bilgiler bulundu.

Dijital materyallerde Sedat Şahin'in hareketlerinin takip edildiği ve katılacağı programlara yönelik keşif faaliyetleri yapıldığı tespit edildi. Şüphelilerin telefon ve diğer dijital materyallerinde ayrıca çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silah fotoğrafı, uyuşturucu madde görüntüleri ve uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmalar bulundu.

TETİKÇİLERİ YURT DIŞINA KAÇIRMA PLANI

Dijital incelemelerde, suikastın sonrasına ilişkin planlamaya da ulaşıldı. Yakup Kerem Saral'ın eylemi gerçekleştirecek şüphelileri saldırının ardından yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmayı planladığı ve karşılığında yüklü miktarda ödeme yapacağı tespit edildi.

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Soruşturma kapsamında eyleme iştirak ettiği belirlenen 7'si İran uyruklu, 1'i adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda ayrıca 1 UTAŞ marka silah ve çok sayıda fişek bulundu.

19 ŞÜPHELİNİN TAMAMI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 19 şüpheli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında mevcutlu olarak hazır edildi. Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen 19 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, Sedat Şahin'e yönelik keşif çalışmaları yapıldığı, roketatardan; anti-tank mühimmatına kadar ağır silahların hazırlandığı ve saldırının ardından faillerin yurt dışına kaçırılmasının planlandığı belirlendi. Suikast planının eyleme dönüşmeden engellendiği bildirildi.