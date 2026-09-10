İsveç göçmen politikasını sıkılaştırıyor: Ülkeyi terk edenlere 37 bin dolar ödeme yapmaya başladı

İsveç hükümeti, bu ay yapılacak genel seçimler öncesinde göçü azaltma politikası kapsamında göçmenlerin gönüllü geri dönüşünü teşvik etmek amacıyla kişi başı 37 bin dolarlık mali destek uygulamasını başlattı.

Avrupa genelindeki ülkeler göçü sıkılaştırırken İsveç, bu konuda en büyük politika değişikliklerinden birini gerçekleştirdi. Ülke, 2015 yılında 163 bin sığınmacı kabul etti ve bu sayı Avrupa'da nüfusa oranla en yüksek ikinci rakamdı. 2025 yılına gelindiğinde bu sayı yüzde 96 azaldı.

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Göçü ve suç oranlarını azaltma vaadiyle 2022'de iktidara gelen İsveç koalisyon hükümeti, 2026'nın başından bu yana Avrupa Birliği dışından oturma iznine sahip kişilere ülkeyi terk etmeleri halinde 350 bin İsveç kronuna (37 bin dolar) kadar ödeme teklif ediyor.

Program yurt dışında yakından takip edilirken, hükümetin dışında bulunan ancak parlamentoda hükümeti destekleyen aşırı sağcı İsveç Demokratları tarafından da güçlü biçimde destekleniyor.

GÖÇMENLERİN YOĞUN OLDUĞU BÖLGELERDE REKLAM YAYIMLANIYOR

İsveç Demokratları tarafından ödenen ve Somalili göçmenleri hedefleyen bir otobüs reklamında, "Mogadişu'yu özlüyor musun? Yeniden göç hibesi, evine dönmene yardımcı olacak" ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Aşırı sağcı parti, seçim kampanyasının başlamasıyla birlikte temmuz ayında toplu taşıma araçlarında ve göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde bu reklamları yayımlamaya başladı. Parti ile hükümeti oluşturan üç koalisyon partisi, dört partili bir iktidar ortaklığı kurmaya çalışıyor.

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Hükümet, programı internet sitelerinde birden fazla dilde duyurdu.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, "Yeniden göçün iyileştirilmesi hükümetimin gündeminde üst sıralarda yer alıyor" dedi. Programın bütçesi 1,3 milyar İsveç kronu.

KATILIM DÜŞÜK

Bu yıl şu ana kadar 171 kişi, ülkeyi terk etmeleri karşılığında sunulan nakit ödemeyi kabul etti. İsveç Demokratları, göçmenlerin İsveç vatandaşlığından vazgeçmeyi kabul etmeleri halinde teklifi İsveç vatandaşlarına da genişletmek istiyor.