Yaya geçidinde dehşeti yaşadı! Begüm'den acı haber!
Sakarya'da meydana gelen feci kazada, yaya geçidinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 23 yaşındaki Begüm Fil hayatını kaybetti
Giriş: 10 Eylül 2026 - 11:21 Güncelleme:
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, yaya geçidinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Begüm Fil (23), hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre kaza, önceki gün saat 20.00 sıralarında, Yeşiltepe Mahallesi Orhangazi Caddesi’nde meydana geldi.
N.Ü. yönetimindeki otomobilin, yaya geçidinde yolun karşısına geçerken çarptığı Begüm Fil yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Fil, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Fil, bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi.
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Otomobilin sürücüsü hakkındaki adli soruşturma sürüyor.
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