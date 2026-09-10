Ceyda Düvenci: İkinci baharımı yaşıyorum
29 Ağustos'ta Güçlü Mete ile dünyaevine giren Ceyda Düvenci, "Hayat vazgeçmediğiniz sürece güzel sürprizler sunuyor" dedi
Giriş: 10 Eylül 2026 - 11:03 Güncelleme:
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Yaklaşık 2,5 yıldır birliktelik yaşayan Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete, İsveç'te hayatlarını birleştirmişti.
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Çift, Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği’nde kıyılan nikah ile evlenmişti.
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ceyda Düvenci, önceki akşam bir etkinlikte görüntülendi.
Ünlü oyuncu, evliliğiyle ilgili sorulara; "İkinci bir bahar diyebiliriz. Hayat vazgeçmediğiniz sürece güzel sürprizler sunuyor. Kalbimin bir kız çocuğu gibi çarptığı, çok huzurlu bir ilişkinin içindeyim. Her şey aniden gelişti; zaten ilk günden beri evlenmeyi istiyorduk ve Güçlü bana şubat ayında evlilik teklif etmişti" şeklinde yanıt verdi.