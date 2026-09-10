Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ceyda Düvenci, önceki akşam bir etkinlikte görüntülendi.

Ünlü oyuncu, evliliğiyle ilgili sorulara; "İkinci bir bahar diyebiliriz. Hayat vazgeçmediğiniz sürece güzel sürprizler sunuyor. Kalbimin bir kız çocuğu gibi çarptığı, çok huzurlu bir ilişkinin içindeyim. Her şey aniden gelişti; zaten ilk günden beri evlenmeyi istiyorduk ve Güçlü bana şubat ayında evlilik teklif etmişti" şeklinde yanıt verdi.