Nicolas Cage'in evinin önü çöktü

Hollywood yıldızı Nicolas Cage'in Malibu'daki evinin önünde, araba yolunun aniden çökmesi sonucu 9 metrelik bir çukur oluştu.

Yaklaşık 9,1 metre çapında olduğu tahmin edilen çukur, son günlerde Güney California'yı etkisi altına alan şiddetli yağmur ve yüksek dalgaların ardından oluştu. Çökme sonucu evin giriş yolunun büyük bir kısmı ortadan kayboldu. Olayda herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

62 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncunun, evi 2024 yılında satın aldığı biliniyor.

Bölge sakinleri, pazartesi günü evin dışında bir çukurun oluşmaya başladığı konusunda uyarıldıklarını söyledi.

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"KAOS YAŞANDI"

Los Angeles dergisine konuşan bir bölge sakini, "O noktada ev sahipleri fazla endişeli değildi. Çok çabuk tamir edilebileceğini düşündük. Ancak durum kötüleştikçe, tam bir kaos yaşandı" dedi.

Önceki gün sabahın erken saatlerinde, zeminin büyük bir bölümünün çöktüğü, çökme sonucunda kırık asfalt, beton ve inşaat molozlarının çukura düştüğü görüldü.

Çukurun neden olduğu doğal gaz kaçağı üzerine yetkililer olay yerine çağrıldı. Sızıntının kontrol altına alındığı bildirildi.

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Bölge genelinde şiddetli yağmurlar sürerken, Los Angeles kıyı şeridinde yaşayanlara sel uyarısı yapıldı.