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        Haberler Spor Futbol İspanya Arda Güler imzayı atıyor! 6 yıllık kontrat

        Arda Güler imzayı atıyor! 6 yıllık kontrat

        Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, İspanyol devi ile yeni sözleşme imzalayacak. Teknik direktör Jose Mourinho'nun değişmez isimleri arasında yer alan genç oyuncu, 6 yıllık kontrata imza atacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 17:11 Güncelleme:
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        Arda Güler imzayı atıyor! 6 yıllık kontrat

        Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler ile yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

        2023 yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den kadroya dahil edilen genç futbolcu, İspanyol devinde gösterdiği gelişim ile birlikte kadroda vazgeçilmez isimlerin yanına adını yazdırdı.

        Madridli yöneticiler, Arda'nın takıma sunduğu katkıyı ödüllendirmenin yanı sıra uzun vadeli bir kontratla geleceğini de güvence altına almayı planlıyor.

        5 YILLIK KONTRAT

        Fabrizio Romano'nun haberine göre; Arda Güler'in sözleşmesi 2031 yılına kadar uzatılacak. Yapılacak anlaşmaya göre milli futbolcunun performansı ve takım içindeki yeri nedeniyle önemli bir maaş zam da yapılacak.

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        MOURINHO'NUN VAZGEÇİLMEZİ

        18 yaşındayken Real Madrid'e imza atan Arda Güler, Jose Mourinho'nun vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyor. Bu sezon İspanya La Liga'da oynanan 4 maçta da forma giyen milli futbolcu, 1 gol ve 1 asiste imza attı.

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        #real madrid
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        #jose mourinho
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