Dusan Vlahovic'in cezası belli oldu!
PFDK, Beşiktaş forması giyen Dusan Vlahovic'e 1 maç men cezası verdi! Beşiktaş'ın cezaya itiraz edeceği öğrenildi
Giriş: 10 Eylül 2026 - 18:43 Güncelleme:
Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK'ye sevk edilen Dusan Vlahovic'in cezası belli oldu. PFDK, Sırp futbolcuya 1 maç men cezası verdi.
Beşiktaş, Vlahovic için verilen cezaya itiraz edecek ve Tahkim Kurulu'na itirazda bulunacak.
NE OLMUŞTU?
Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıkmış ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.
Karşılaşmada takımının galibiyet golünü kaydeden siyah-beyazlı futbolcu Dusan Vlahovic, Milan Skriniar ile yaşadığı gerginlik nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti.
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