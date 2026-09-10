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        Haberler Gündem Politika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar

        AK Parti MYK toplantısının ardından kameraların karşısına çıkan parti sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 18:10 Güncelleme:
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        Ömer Çelik'ten açıklamalar

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in aç ıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

        Title

        Gündemimiz çeşitli konularla ilgili olarak takibimiz devam edior. Terörsüz Türkiye ve bölge sürecini yakın bir şekilde takip ediyoruz. Meclis'te yüksek oyla kabul edilen yasadan sonra Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında kurul kuruldu. Kurul düzenli şekilde silahsızlanma, örgütün feshi ve tasfiyesi sürecini takip edecek. Komşu ülkelerle terör örgütünün bulunduğu ülkelerdeki yöneticilerle, muhatabımızla bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Suriye'nin Esad rejimin karanlığından çıkmasından sonra daha da kritik hal almıştı. SDG'nin feshedilmesi gerektiğini ve silahlı unsurların, terörden arındırılarak ve Suriyeli olmayan unsurlardan arındırılmasını ifade etmiştik. Şu anda SDG feshedildi, oradaki entegrasyon sürecini takip etmeye devam ediyoruz. Fesih süreçlerinin teoride ve retorikte kalmamasının sahada gerçekleşmesinin son derece iyi bir geleceği inşa edeceğine inanıyoruz. Türkmen, Kürt, Arap, Sünni, Şii, Nusayri, Ezidi hangi gruptan olursa olsun hepsinin geleceği için önemli süreçtir.

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        Dil askıda kalan bir şey olmamılıdır, somut gerçekliği ifade etmelidir. Marjinal ajandalar yerine daha büyük ufuklara bakabilmek önemlidir.

        Ayrıntılar gelecek...

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        #AK PARTİ MYK
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