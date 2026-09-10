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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: İnşallah seçimleri başarıyla atlatacağız

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: İnşallah seçimleri başarıyla atlatacağız

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesinde yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı vererek, yaklaşan seçimlere ilişkin "Bu birlik, bu beraberlik içerisinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza olan inancımı yeniliyorum" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 22:18 Güncelleme:
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        'Seçimleri başarıyla atlatacağız'

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Bu birlik beraberlik içerisinde Rabbim bizlere daha nice başarılar nasip etsin, birlik ve beraberliğinizi daim kılsın" dedi.

        "YAKLAŞAN SEÇİMLERİ BAŞARIYLA ATLATACAĞIZ"

        Hemşehrilerinden bugüne kadar olduğu gibi aynı birlik, beraberlik ve gayreti sürdürmelerini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşan seçimlere ilişkin de mesaj verdi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu birlik, bu beraberlik içerisinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum" ifadelerini kullandı.

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        "HERHALDE FAZLA YORULMUYORSUNUZDUR"

        Rize Valisi'nden aldığı bilgilere göre bu yıl mevsim şartlarının iyi geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, çay üreticilerine de değindi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu mevsim şartlarıyla inşallah çaylıklarda da herhalde fazla yorulmuyorsunuz" diye konuştu.

        Konuşmasının sonunda geçmişleri rahmetle anan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hemşehrilerine hitaben "Rabbim yâr ve yardımcımız olsun diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Rize Güneysu
        #haberler
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