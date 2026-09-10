Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal açıklaması: Görevinin başındadır!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertlilerin istifa eden teknik direktörü İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini söyledi.

Başkan Aziz Yıldırım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında iç sahada İtalya ekibi Roma ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından Chobani Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BU KADAR SIKINTIYA İNSAN DAYANABİLİR Mİ?"

İsmail Kartal'ın istifasına değinen Yıldırım, "İsmail'in halini gördünüz. Bu kadar sıkıntıya insan dayanabilir mi? Bizler de aynı baskı altındayız. Benim sosyal medyam yok. Bu yüzden rahatım ama sosyal medya hesabı olanlar var. Yazdıklarınızdan etkileniyorlar. Lütfen doğru olanları yazın. İsmail Kartal'ın kafasına su şişesi attılar. Biz gördük. Ondan dolayı üzüntülü. Sebep bu. Bizim takım iyi oynadı. 1 puan aldık. Hesaplarımıza göre sonraki aşamaya kalabiliriz." ifadelerini kullandı.

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🗣️ Aziz Yıldırım: Hepimiz stres altındayız. Benim sosyal medyam yok, rahatım ama insanların var, etkileniyorlar. Doğruları yazın. İsmail Hoca'nın kafasına suyla şişe attılar ya, 1-1'ken. Ondan dolayı üzüntülü. Sebep bu! Bizim takım iyi oynadı, 1 puan aldık. Bizim hesabımıza göre… pic.twitter.com/5Cafyk1Wka — HT Spor (@HTSpor) September 10, 2026

"İSMİAL KARTAL GÖREVİNİN BAŞINDANDIR"

Fenerbahçe'nin 18 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmasının başarı olduğunu aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Doğruları analiz edin. Oradan suçlama yapmayın. Mayıs ayı gelince görürsünüz. 18 yıl sonra bir hoca ve yönetim UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor. Bunu alkışlayacağınıza, gömüyorsunuz. 'Fenerbahçeliyim' diyen yorumcuların hepsi Fenerbahçe'ye ihanet ediyor. Hep burada olmayacağız. Başarısızlık var diye geldik. Fenerbahçeliler ağlıyordu. Şimdi de çocuklar seviniyor. İsmail Kartal, görevinin başındadır. İsmail Kartal'a da bu camia sahip çıksın. Kafasına şişe atarak insana sahip çıkamazsınız. Bir Şampiyonlar Ligi maçında iyi oynadık ve 1-1 bitti. Sahada taktik savaşı vardı. Bunu görmemek ayıp."

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🗣️ Aziz Yıldırım: İsmail Kartal görevinin başındadır ama İsmail Kartal'a bu camia sahip çıksın! Bu şekilde kafasına şişe atarak sahip çıkılmaz! Ayıp!



Bu bir Şampiyonlar Ligi maçıdır. 1-1 bitmiştir. İyi oynayıp fırsatlar yakalamışız. Sahada taktik savaşı vardı. Bunu görmezden… pic.twitter.com/4J6F8Ks68C — HT Spor (@HTSpor) September 10, 2026

"İSMAİL KARTAL BİZİM EVLADIMIZ"

Yıldırım, İsmail Kartal'ın istifa etmesinin ardından tecrübeli teknik adamla konuştuğunu aktararak "Bu şişe atma olayını bana söyledi. Baskıyı söyledi. İlaç aldığını söyledi. İsmail Kartal, bizim evladımız. 20 senelik başkanlık dönemimde iki hoca hariç sezon bitmeden teknik direktörle yolları ayırmadım. Tecrübemiz olmasa biz de bu stresi kaldıramayız." dedi.

🗣️ Aziz Yıldırım: Ben bırakana kadar İsmail Kartal antrenör, hoca neyse odur. Ben ayrılana kadar buradan gidemez! İsmail Kartal ile şimdi konuştum. Şişeyi söyledi, baskıyı söyledi. 'İlaç alıyorum' dedi. Ben de 30 tane ilaç alıyorum. pic.twitter.com/JNqgeEdKnZ — HT Spor (@HTSpor) September 10, 2026

"ANİDEN İSTİFA ETTİ"

İsmail Kartal'ın istifa edeceğini beklemediklerini dile getiren Yıldırım, "Aniden istifa etti. Bunları siz yazıyorsunuz, adam da istifa ediyor. Adama çanak tutuyorsunuz. Herkes sosyal medyadan adama yükleniyor. Ben sosyal medyada bir şey okumadığım için durumu bilmiyorum." şeklinde konuştu.

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🗣️ Aziz Yıldırım: İsmail Kartal bizim evladımız. Ben Aziz Yıldırım olarak ve yöneticiler olarak 20 senelik dönemimde, 2 hoca hariç hiçbir tanesiyle sezon bitmeden yolları ayırdığımı gördünüz mü, yaşadınız mı? O zaman devam! pic.twitter.com/ILCIk4FXdQ — HT Spor (@HTSpor) September 10, 2026

"DEVAM EDECEKSİN DEDİM VE BİTTİ"

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe camiası olarak bir aile gibi olduklarını vurgulayarak "İsmail Kartal'a devam edeceğini söylememe gerek yok. 'Devam edeceksin.' dedim ve bitti. Ben onun büyüğüyüm. Biz bir aileyiz. Bizden dolayı bir şey yok. Durum 1-1'ken kafasına şişe geldi. Oradan da taraftar anlamadan bağırıyor." ifadelerini kullandı.

🗣️ Aziz Yıldırım: İsmail Kartal'ın 'devam edeceğim' demesine gerek yok, ben onun büyüğüyüm. Devam edeceksin dedim, bitti. Biz bir aileyiz. Bizden dolayı bir şey yok. Olay ne? Birisi 1-1'ken şişe atıyor. Oradan bağırıyorlar, taraftar bağırıyor ne olduğunu bilmeden. pic.twitter.com/V0tUSaaSof — HT Spor (@HTSpor) September 10, 2026

Fenerbahçeli taraftarların camianın değerlerine sahip çıkması gerektiğini dile getiren Yıldırım, "Televizyonda yorum yapanlar, insanları kulüpten uzaklaştırıyor. Bunlar olmamalı. Hiç kimse yalan haber yapmasın. Tenkit edin ama yalan yazmayın." diyerek sözlerini tamamladı.