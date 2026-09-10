Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal istifa etti!

UEFA Şampiyonlar Liginin' ilk haftasında konuk ettiği Roma ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, görevinden istifa etti.

🚨 İsmail Kartal, istifa ettiğini açıkladı!



🎙️ İsmail Kartal: Oyuncularımı tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir futbol, yakışır bir mücadeleyle bu akşam maç bitti. Maçı kazanabilirdik de. Çok net pozisyonlarımız da vardı ama sonuçta ilk maç berabere bitti.… pic.twitter.com/COwSGaNTCD — HT Spor (@HTSpor) September 10, 2026

Chobani Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kartal, "Öncelikle bu akşamki maçta verdiğim görevleri harfi harfine yerine getiren oyuncularımı tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir futbol oynadık. Maçı kazanabilirdik, net pozisyonlarımız vardı. Maç beraber bitti, oyuncularımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

"BİR DAHA ASLA GERİ DÖNMEMEK KAYDIYLA"

Soru kabul etmeyen Kartal, "3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yapmış olduğum antrenmanlar, kamplar... Başkan ve yöneticiler bize her konuda yarıdmcı olmaya çalıştı. Çok güzel günlerdi. Bu akşam ben görevimden istifa ediyorum. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla. Oyuncu kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Kulübün önünü açmak için böyle bir karar aldım." diyerek sözlerini tamamladı.