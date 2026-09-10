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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan dört belediye başkanına rozetlerini taktı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan dört belediye başkanına rozetlerini taktı

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'den istifa eden üç belediye başkanı ile Yeniden Refah Partisi'nden ayrılan bir belde belediye başkanına AK Parti rozetini taktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 20:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        4 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

        AK Parti’ye dört yeni belediye başkanı katıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’den istifa eden İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Kayseri Felahiye Belediye Başkanı Şeref Gülseren, Kayseri Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun ile Yeniden Refah Partisi’nden istifa eden Muş Sungu Belde Belediye Başkanı Turan Sayılgan’a parti rozetlerini taktı.

        AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantının ardından, partiye katılan dört belediye başkanı için rozet takma töreni düzenlendi.

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        Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarına AK Parti rozetlerini takarken, yeni katılımlarla birlikte partinin yerel yönetimlerdeki kadrosu genişledi.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
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