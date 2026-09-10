Cumhurbaşkanı Erdoğan dört belediye başkanına rozetlerini taktı

AK Parti’ye dört yeni belediye başkanı katıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’den istifa eden İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Kayseri Felahiye Belediye Başkanı Şeref Gülseren, Kayseri Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun ile Yeniden Refah Partisi’nden istifa eden Muş Sungu Belde Belediye Başkanı Turan Sayılgan’a parti rozetlerini taktı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantının ardından, partiye katılan dört belediye başkanı için rozet takma töreni düzenlendi.

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Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarına AK Parti rozetlerini takarken, yeni katılımlarla birlikte partinin yerel yönetimlerdeki kadrosu genişledi.