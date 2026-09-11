Uyuşturucu baronu İslam Yakut yakalandı, 2 ton uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın desteğiyle çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak’ ve ‘Uyuşturucu Madde Ticareti’ suçlarından aranan İslam Yakut'un, yurt içinde ve yurt dışında bulunduğu yerlerden suç faaliyetlerini sürdürdüğü belirlendi. İslam Yakut'un kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiği, liderliğini yaptığı suç örgütü aracılığıyla uluslararası uyuşturucu sevkiyatlarını organize ettiği ve toplam 2 ton uyuşturucudan sorumlu olduğu tespit edildi.

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"HEDEFİMİZDE UYUŞTURUCU BARONLARI VAR DEMİŞTİK" Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; devletimizin tüm imkânlarıyla, yargı, güvenlik ve istihbarat birimlerimizin güçlü koordinasyonuyla uyuşturucu ve organize suçlarla tavizsiz mücadele ediyoruz. Bu mücadelede hedefimiz açık: 'Hedefimizde uyuşturucu baronları var' demiştik. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz, MİT Başkanlığımız ve EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın yürüttüğü çalışmalar sonucunda, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut, İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı” ifadelerini kullandı

SAHTE KİMLİKLE SAKLANIYORMUŞ

Hakkında ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak’ ve ‘Uyuşturucu Madde Ticareti’ suçlarından arama kararı bulunan Yakut'un sahte kimlikle saklandığı ortaya çıktı. Şüphelinin İstanbul’da bulunduğu ve Sarıyer’de bir adreste saklandığı tespit edildi. Ekipler tarafından 10 Eylül’de düzenlenen operasyonda yakalanan İslam Yakut gözaltına alındı. Şüphelinin saklandığı adreste yapılan aramalarda, D.G. adına düzenlenmiş sahte yurt dışı kimlik belgesi ele geçirildi.

Öte yandan, 2024 yılında suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün diğer lideri olduğu belirlenen E.Y. ile birlikte yönetici ve üyelerin yakalanarak tutuklandığı, suçtan elde edildiği belirlenen mal varlıklarına da el konuldu. İslam Yakut'un yakalanmasının ardından suç örgütünün tamamen etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.