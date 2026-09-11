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        Haberler Ekonomi Enerji Petrol fiyatları 110 dolara dayandı

        Petrol fiyatları 110 dolara dayandı

        Petrol cuma günü yükselirken haftayı varil başına 100 doların üzerinde tamamlamaya hazırlanıyor. IG analisti Tony Sycamore, "Olayların kontrolden çıkması ve İran'ın bu çatışmayı olabildiğince genişletmeye ve uzatmaya istekli olduğunu göstermesiyle, WTI petrolünün mart ayı başlarındaki 119,48 dolarlık zirveyi yeniden test etme olasılığı giderek artıyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 08:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Petrol fiyatları 110 dolara dayandı

        Petrol fiyatları Ortadoğu'daki önemli nakliye rotaları boyunca artan saldırılar, arzda uzun süreli bir aksama korkusunu körüklediği için, mayıs ayı ortasından bu yana ilk kez varil başına 100 doların üzerinde haftayı kapatmaya hazırlanıyor.

        Brent petrol vadeli işlemleri, TSİ 07:55 itibarıyla yüzde 0,8 artarak varil başına 108,44 dolara yükseldi. ABD Batı Teksas Ham Petrolü ise yüzde 0,7 artarak varil başına 103,17 dolara çıktı. Her iki gösterge de perşembe günü yüzde 6'dan fazla yükseldi.

        Analistlere göre , Yemen'den Suudi enerji tesislerine yönelik saldırılar, İran ve Hürmüz Boğazı'nın ötesine geçen bir tırmanışı işaret etti ve daha geniş bölgede uzun süreli aksamalara yol açabileceği endişelerini artırdı.

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        ING analistleri bir notta, "Hürmüz Boğazı'ndan hala önemli miktarlarda su geçişi olsa da, akışlar savaş öncesi seviyelerin çok altında kalmaya devam ediyor ve bu da durumun ne kadar kırılgan hale geldiğini gösteriyor" dedi.

        ABD'DE DİZEL YAKIT FİYATLARI GALON BAŞINA 6 DOLARI AŞTI

        Fiyat takip sitesi GasBuddy'ye göre, ABD-İran savaşı nedeniyle petrol arzında yaşanan aksamalar ve Ukrayna'nın Rusya'nın rafinerilerine yönelik saldırıları, ABD'de ulusal ortalama dizel fiyatını Perşembe günü ilk kez galon başına 6 doların üzerine çıkardı.

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        Yine de ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıları hafifletme konusunda herhangi bir işaret göstermedi. ABD'nin, ağır hasar görmüş Natanz uranyum zenginleştirme tesisinin yakınındaki İran'ın Kazma Dağı'na saldırabileceği konusunda uyardı , ancak savaşın Kasım ayındaki ara seçimlerden hemen sonra sona ereceğini düşündüğünü söyledi.

        İran, ABD'nin beş İran petrol tankerine saldırmasının ardından Çarşamba günü Hürmüz Boğazı yakınlarında 10 gemiye saldırdığını açıkladı . İran İslam Devrim Muhafızları, daha fazla saldırıya karşı yanıtını artıracağını belirtti.

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        IG analisti Tony Sycamore, "Olayların kontrolden çıkması ve İran'ın bu çatışmayı olabildiğince genişletmeye ve uzatmaya istekli olduğunu göstermesiyle, WTI petrolünün Mart ayı başlarındaki 119,48 dolarlık zirveyi yeniden test etme olasılığı giderek artıyor" dedi.

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        #petrol fiyatları
        #brent petrol
        #Hürmüz Boğazı
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