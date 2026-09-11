Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'ın Amerikalılara 5 bin dolar ödeme vaadi tartışma yarattı

        ABD Başkanı Trump'ın Amerikalılara 5 bin dolar ödeme vaadi tartışma yarattı

        ABD Başkanı Trump'ın, ara seçimleri Cumhuriyetçilerin kazanması halinde her yetişkin Amerikan vatandaşında 5 bin dolar ödeme vaadinde bulunması tartışma yarattı. Bazı analistler bu tür bir ekonomik vaadin "seçim rüşveti" anlamına geleceği ve bunun yasal olarak tartışmalı olduğunu ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 07:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Trump'ın 5 bin dolar vaadi tartışma yarattı

        ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerini Cumhuriyetçilerin kazanması halinde her bir yetişkin ABD'liye 5 bin dolar ödeme vaadi kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

        ABD kamuoyu, Trump'ın Texas'ta yapılan Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresinde yaptığı 5 bin dolarlık ödeme vaadini tartışıyor.

        Trump'ın Kongre ara seçimlerini Cumhuriyetçilerin kazanması halinde her bir yetişkin ABD'liye 5 bin dolar ödeme yapacakları yönündeki açıklaması liberal medyada eleştirilere neden olurken, muhafazakar medyada ise olumlu şekilde değerlendirildi.

        REKLAM

        "'SEÇİM RÜŞVETİ' ANLAMINA GELEBİLİR"

        Trump'ın politikalarını eleştiren liberal medya kanalları, uygulanabilmesi halinde bu tür bir adımın bütçede 1,2 trilyon dolardan fazla ilave açığa neden olacağı ve bunun da ekonomiye zarar vereceği yaklaşımını öne çıkardı.

        Bazı analistler ise bu tür bir ekonomik vaadin "seçim rüşveti" anlamına geleceği ve bunun yasal olarak tartışmalı olduğunu belirtti.

        Sosyal medyada çıkan tartışmalarda da birçok kullanıcı, Trump'ın vaadinin gerçekçi ve yasal olmadığını savunurken, bazı kullanıcılar ise uygulanması halinde bunun ortalama ABD'liler için önemli bir ekonomik katkı anlamına geleceğini savundu.

        REKLAM

        Trump'ın trilyon dolarlık ödeme planı

        ABD Başkanı Trump, dün Texas'ta düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresinde, Temsilciler Meclisi ve Senatodaki seçimlerde Cumhuriyetçilerin galip gelmesi halinde her yetişkine 5 bin dolar ödeyeceklerini açıklamıştı.

        Trump, söz konusu ödemeyi, şirketlerin hissedarlarına "pay" ödemesine benzetmişti. ABD medyasına yansıyan haberlere göre, 245 milyon yetişkinin bulunduğu ABD'de yaklaşık 1,2 trilyon doları bulacak bu ödemenin yasal olup olmadığı belirsiz.

        ABD'de geleneksel olarak başkanlık seçimlerinin yapıldığı yıl düzenlenen ve partilerin başkan adaylarının resmen ilan edildiği ulusal parti kongreleri, Amerikan siyasi sisteminde önemli yer tutuyor.

        Trump'ın haziran ayında yaptığı çağrının ardından Kongre ara seçimleri öncesinde toplanmasına karar verilen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi, bu yönüyle bir ilki temsil ediyor. ABD Başkanı, söz konusu kongrenin ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçi tabanı konsolide etmek bakımından çok önemli olduğunu belirtiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        #Donald Trump
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        10 milyar TL'lik yatırımların açılışı yapıldı
        10 milyar TL'lik yatırımların açılışı yapıldı
        Oğuz Murat Aci davasında tazminat karşılığında anlaşma talebi
        Oğuz Murat Aci davasında tazminat karşılığında anlaşma talebi
        Şarkıcı Nev entübe edildi
        Şarkıcı Nev entübe edildi
        DSÖ'den tütün raporu!
        DSÖ'den tütün raporu!
        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kazakistan’da
        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kazakistan’da
        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi
        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi
        Planlama fark yarattı!
        Planlama fark yarattı!
        Maltepe'deki cani, adliyede! Ev sahipleri Almanya'dan geldi, cinayete kurban gitti!
        Maltepe'deki cani, adliyede! Ev sahipleri Almanya'dan geldi, cinayete kurban gitti!
        KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü! Kırık kızak dikkat çekti!
        KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü! Kırık kızak dikkat çekti!
        AfD adayının sözleri tepki çekti
        AfD adayının sözleri tepki çekti
        İddiaları sarılarak yalanladılar
        İddiaları sarılarak yalanladılar
        WSJ iddia etti: İran yeniden balistik füze üretiyor
        WSJ iddia etti: İran yeniden balistik füze üretiyor
        Samsung'dan Apple'a gönderme
        Samsung'dan Apple'a gönderme
        15 soruda kiralık sosyal konut
        15 soruda kiralık sosyal konut
        Serdar Ortaç'tan eski eşine tebrik
        Serdar Ortaç'tan eski eşine tebrik
        Kartal zirve için sahaya çıkıyor!
        Kartal zirve için sahaya çıkıyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Umutları canlı tutuyor
        Umutları canlı tutuyor