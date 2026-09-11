ABD Başkanı Trump'ın Amerikalılara 5 bin dolar ödeme vaadi tartışma yarattı

ABD Başkanı Trump, dün Texas'ta düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresinde, Temsilciler Meclisi ve Senatodaki seçimlerde Cumhuriyetçilerin galip gelmesi halinde her yetişkine 5 bin dolar ödeyeceklerini açıklamıştı.
Trump, söz konusu ödemeyi, şirketlerin hissedarlarına "pay" ödemesine benzetmişti. ABD medyasına yansıyan haberlere göre, 245 milyon yetişkinin bulunduğu ABD'de yaklaşık 1,2 trilyon doları bulacak bu ödemenin yasal olup olmadığı belirsiz.
ABD'de geleneksel olarak başkanlık seçimlerinin yapıldığı yıl düzenlenen ve partilerin başkan adaylarının resmen ilan edildiği ulusal parti kongreleri, Amerikan siyasi sisteminde önemli yer tutuyor.
Trump'ın haziran ayında yaptığı çağrının ardından Kongre ara seçimleri öncesinde toplanmasına karar verilen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi, bu yönüyle bir ilki temsil ediyor. ABD Başkanı, söz konusu kongrenin ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçi tabanı konsolide etmek bakımından çok önemli olduğunu belirtiyor.