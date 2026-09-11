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        Haberler Gündem Güncel 15 yıl sonra Kaşif Kozinoğlu için fethi kabir günü

        15 yıl sonra Kaşif Kozinoğlu için fethi kabir günü

        İstanbul'da Silivri Cezaevi'nde, 2011 yılında hayatını kaybeden eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine bugün Ümraniye Mezarlığı'nda fethi kabir işlemi yapılacak. İşlemi yapacak olan heyette 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinin olacağı öğrenildi. Heyet cenazeden, kemik ve toprak örnekleri alacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 07:51 Güncelleme:
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        15 yıl sonra Kaşif Kozinoğlu için fethi kabir günü

        Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, 2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu’nun kesin ölüm sebebinin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla bugün fethi kabir işlemi yapılacak.

        KEMİK VE TOPRAK ÖRNEKLERİ ALINACAK

        İşlemin 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet tarafından gerçekleştirileceğini belirten savcılık alınacak kemik, toprak ve diğer örnekler ile ceza infaz kurumu kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgelerinin birlikte değerlendirileceğini vurguladı.

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        KESİN ÖLÜM NEDENİ SAPTANACAK

        İncelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulunca Kozinoğlu’nun kesin ölüm sebebi ve üçüncü kişi müdahalesi bulunup bulunmadığına ilişkin mütalaa düzenlenecek.

        20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        FETÖ kumpası davasındaki ifadesine kısa bir süre kala tutukluluğunun 8'inci ayında 12 Kasım 2011 günü cezaevinde hayatını kaybeden Kozinoğlu'nun ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklanmıştı. Yıllar sonra açılan dosya kapsamında; 1'i yurt dışında FETÖ firarisi olmak üzere 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

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        Dün gerçekleşen ve 9 kişinin gözaltına alındığı 2. dalga operasyonunda, 1 şüphelinin tutuklanmasına karar verilirken, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu için fethi kabir kararı
        Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu için fethi kabir kararı Haberi Görüntüle
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        #kaşif kozinoğlu
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