Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, 2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu’nun kesin ölüm sebebinin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla bugün fethi kabir işlemi yapılacak.

KEMİK VE TOPRAK ÖRNEKLERİ ALINACAK

İşlemin 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet tarafından gerçekleştirileceğini belirten savcılık alınacak kemik, toprak ve diğer örnekler ile ceza infaz kurumu kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgelerinin birlikte değerlendirileceğini vurguladı.

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KESİN ÖLÜM NEDENİ SAPTANACAK

İncelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulunca Kozinoğlu’nun kesin ölüm sebebi ve üçüncü kişi müdahalesi bulunup bulunmadığına ilişkin mütalaa düzenlenecek.

20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

FETÖ kumpası davasındaki ifadesine kısa bir süre kala tutukluluğunun 8'inci ayında 12 Kasım 2011 günü cezaevinde hayatını kaybeden Kozinoğlu'nun ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklanmıştı. Yıllar sonra açılan dosya kapsamında; 1'i yurt dışında FETÖ firarisi olmak üzere 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

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Dün gerçekleşen ve 9 kişinin gözaltına alındığı 2. dalga operasyonunda, 1 şüphelinin tutuklanmasına karar verilirken, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.