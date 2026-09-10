'Aşk-ı Memnu' dizisinde canlandırdığı 'Arsen Hanım' karakteriyle tanınan 81 yaşındaki usta oyuncu Gülsen Tuncer'in amansız bir hastalıkla mücadele ettiği öğrenildi.

"DUALARIMIZ ONUN İÇİN OLSUN"

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Film-San Vakfı, "Çok değerli oyuncu Gülsen Tuncer'e Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Şu an amansız bir hastalıkla mücadele ediyor. Dualarımız onun için olsun" mesajını paylaştı.

Sanatçının beyninde tümör bulunduğu, konuşma ve yazma yeteneğini kaybettiği öne sürüldü.