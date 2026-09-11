İşte haftanın kültür sanat ajandası

Bu hafta kültür sanat takvimi yine dopdolu… Sandra Bullock ve Nicole Kidman’ın başrollerini paylaştığı Aşkın Büyüsü 2, ailelerinin geleceğini tehdit eden karanlık bir lanetle karşı karşıya kalan Sally ve Gillian Owens kardeşlerin, sevdiklerini korumak için yeniden güçlerini birleştirmesini anlatıyor.

Tavuk filmi endüstriyel bir tavuk çiftliğinden kaçan bir tavuğun hayatta kalma mücadelesini beyazperdeye taşıyor.

Léa Seydoux'nun başrolünde yer aldığı İçimdeki Yabancı, içe kapanık fotoğrafçı David Zimmerman’ın bir partide tanıştığı gizemli kadına saplantılı hale gelmesinin ardından yaşadığı sıra dışı dönüşümü konu alıyor.

Pixar imzalı ilk Arabalar filmi, 20. yıl dönümünü kutlamak amacıyla yeniden sinemalarda vizyona giriyor.

Tiyatroseverler bu hafta üç farklı yapımla buluşuyor. Selçuk Yöntem, Tansu Biçer ve Dilan Çiçek Deniz & Özlem Öçalmaz’ın başrollerini paylaştığı Amadeus, Mozart ve Salieri arasındaki hayranlık, kıskançlık ve güç mücadelesini sahneye taşıyor. Peter Shaffer’ın başyapıtı, 8. sezonunda veda turnesi kapsamında 14 Eylül’de AKM’de izleyiciyle buluşuyor.

A Teen Odyssey, kimlik, aidiyet ve kuşaklar arası bağları interaktif ve fiziksel tiyatro deneyimiyle ele alırken, seyirciyi akıllı telefon teknolojisiyle gösterinin aktif bir parçasına dönüştürüyor. Yapım, 17-20 Eylül tarihleri arası Paribu Art’ta izleyiciyle buluşuyor

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Müzik tarihine damga vuran şarkılarıyla sinema tarihinin en unutulmaz aşk hikâyelerinden biri olan The Bodyguard, BKM ile Zorlu PSM iş birliğiyle 11-20 Eylül tarihleri arasında Zorlu PSM'de sahnelenecek.

Müzik dünyasının sevilen topluluklarından Pink Martini All Stars, 13 Eylül’de Tersane’de sahne alıyor. Caz ve funk ağırlıklı müzikleriyle tanınan Snarky Puppy ise 18 Eylül’de Volkswagen Arena’da müzikseverlerle buluşuyor.

İstanbul Modern'in onuncu koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye'de modern ve çağdaş sanatın 1940'lardan günümüze uzanan dönüşümünü tarihsel ve tematik karşılaşmalar üzerinden yeniden ele alıyor.

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı tarafından desteklenen Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Koleksiyon Sergi Salonu'nda düzenlenen yeni sergi, Türkiye'den ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Müzenin dört katına yayılan sergide 43 yapıt ilk kez izleyiciyle buluşuyor.

Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, Bilge Tunçer’e değerlendirdi.