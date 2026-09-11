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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Muhalefetteki kavganın tarafı değiliz"

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Muhalefetteki kavganın tarafı değiliz"

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış töreninde, "26 projemizin resmi açılışını yapacağız. 3 yeni yatırımı duyuracağız. Toplam değeri 10 milyar TL olan bu eserlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Sözlerinin devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelecek nesillere karşı da sorumluyuz. Onun için muhalefetin ne dediğiyle ilgilenmiyoruz. Onların aralarındaki kavganın tarafı değiliz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 14:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        10 milyar TL'lik yatırımların açılışı yapıldı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

        Bize zaman zaman soruyorlar, “Yorulmuyor musun?” Ülkesi ve milleti için koşanda yorgunluk emaresi olur mu? Kalbi bu aziz millet için çarpan yorulmaz!

        Onun için şehir şehir geziyor, ülkemizin eksiğini gidermek için gece gündüz çalışıyoruz.

        Sahil Camii'mizde Cuma’mızı eda ettik. Oradaki kardeşlerimize dualar ettik.

        Şimdi de Rize merkez ve ilçelerimizde yapımı tamamlanan eserlerimizin açılışını gerçekleştirmek üzere sizlerle birlikteyiz.

        Şimdiye kadar Rize’ye hep elimiz dolu geldik. Taş üstüne taş, eser yanına eser koyduk.

        Bugün de yeni yatırımlarımızın da temellerini atmak amacıyla sizlerin huzurundayız.

        26 projemizin resmi açılışını yapacağız. 3 yeni yatırımı duyuracağız.

        Toplam değeri 10 milyar TL olan bu eserlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

        Bugün de Yağlıtaş Mahallesi'nde 465 konut, 4 iş yeri ve bir camimizin; Kendirli mahallemizde 79, Madenli beldemizde 143, Çayeli ilçemizde ise 79 konutumuzun açılışını yapıyoruz. Ailelerimizin bu evlerde ağız tadıyla oturmalarını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

        '330 BİN METREKARELİK MİLLET BAHÇEMİZİ DE HİZMETE SUNUYORUZ'

        Geliyorum millet bahçelerimize. Rize'mizin yeşiline yeni tonlar ekleyecek toplam 330 bin metrekarelik millet bahçemizi de bugün resmen hizmete sunuyoruz.

        Aynı şekilde içerisinde Millet Kıraathanemizin, İlçe Kütüphanemizin, çocuk parkımızın ve sosyal donatı alanlarının yer aldığı İyidere Millet Bahçemizin kurdelesini kesiyoruz. Çamlıhemşin'de vatandaşlarımızın tabiatla iç içe vakit geçirebilecekleri, çocuklarımızın rahatça oyun oynayabilecekleri millet bahçemizi faaliyete alıyoruz.

        Güneysu'da ise altyapı ve çevre düzenlemesini tamamladığımız 27 adet geçici iş yerimizi hak sahiplerine teslim ediyoruz. Isırlık Tabiat Parkı ve spor aktivite alanı ile bisiklet yolunun 3. etabını da bugün hizmete veriyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum.

        Bakınız bu şehirde kültür ve sanat ne kadar dinamikse bu şehrin geleceği de o derece parlak olur. Edebiyatla, resimle, müzikle bağı kopan şehirler binadan ibaret olur. Kültür sokağını da bugün bu bağlamda açıyoruz.

        Yerel üreticileri destekleyecek, sergi alanlarını genişletecek, el emeği ürünleri destekleyecek, şehrin ekonomisine katkı yapacağız.

        10 adet okulumuzun da güçlendirme çalışmalarını tamamladık.

        Çamlıhemşin’de yapımı biten Anadolu İmamhatip Lisesi de yeni eğitim öğretim yılında kapılarını açacak.

        Merkezde ise 600 kişilik öğrenci yurdumuzu hizmete veriyoruz.

        Spora verdiğimiz önemi zaten biliyorsunuz. Dünyanın en prestijli ultra maraton koşularından birisi Kaçkar’da yapılıyor. Kaçkar Maratonu'ndaki tüm sporcularımıza başarılar.

        İkizdere futbol sahası başta olmak üzere spor tesislerimizin bakım ve onarımlarını tamamladık.

        İnşaat, altyapı ve çevre düzenlemesi sona eren Çiftekavak Sanayi Sitesi'nin, 12500 m2 alana sahip yeni otobüs terminalimizin de temellerini atıyoruz.

        3 milyar TL’yi aşan bu yatırımların da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

        Ulaştırma, denizcilik ve turizm projeleri hem Rize'miz için hem de tüm Karadeniz Bölgesi için çok çok önemli yatırımlar. Hazırlık ve plan proje çalışmalarını başlattığımız yaklaşık 30 kilometrelik Rize Güney Çevre Yolu ve Tüneller Projesi'ni hayata geçiriyoruz.

        Bu proje tamamlandığında şehir içi ulaşım rahatlayacak, trafik yoğunluğu ciddi oranda azalacak.

        İyidere Lojistik Limanı Projesi'nde de önemli adımlar attık.

        36,5 km’lik Hazar-Ardeşen ayrımı, Çamlıhemşin Ayder yolu ile bölgenin ulaşım altyapısını da temin ediyoruz.

        Sağlıkta Rize’de başarı hikayesi yazdık. 1235 yatak kapasitesine ulaştık.

        320 bin m2 alana inşa edilen Rize Şehir Hastanesi kesintisiz sağlık hizmeti sunacak.

        Çayeli Devlet Hastanemizin de yapımı devam ediyor .

        Toplam değeri 25 milyar TL üzerinde olan 2 yatırımın da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

        Şu anda ihale süreçleri devam eden 9 sağlık tesisini de en kısa sürede tamamlayıp faaliyete geçireceğiz.

        Başkalarının gündemleri farklı olabilir. Başkaları milletimizin taleplerine kulak tıkayabilir. Ama bizim böyle bir lüksümüz asla olamaz. Biz, sizlerin mesuliyetini taşıyoruz.

        Biz milyonların umudunu taşıyoruz.

        'MUHALEFETİN NE DEDİĞİYLE İLGİLENMİYORUZ'

        Gelecek nesillere karşı da sorumluyuz. Onun için muhalefetin ne dediğiyle ilgilenmiyoruz. Onların aralarındaki kavganın tarafı değiliz.

        Bu kardeşinizin gündeminde eser hizmeti siyaseti var. Yeni yatırımlar kazandırmak var.

        Siz bizi bu makamlara patronluk taslamak için değil, sizlere hizmetkarlık etmemiz için getirdiniz. Biz de aşkla sizlere hizmet ediyoruz. Durmadan, duraksamadan, yorulmadan sizin için koşturmaya devam edeceğiz.

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        #10 milyar lira
        #yatırım
        #Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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