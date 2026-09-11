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        KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü! Kırık kızak dikkat çekti!

        Girne açıklarında batan feribotta kaybolan Özgür Gönül'ün, olay sırasında kaydederek ailesiyle paylaştığı ve soruşturma dosyasına giren görüntüye ulaşıldı. Görüntüde geminin sol kızağının kırık olduğu anlar yer aldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 14:31 Güncelleme:
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        KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü! Kırık kızak dikkat çekti!

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında batan "Filo Jet" gemi faciasında kaybolan Özgür Gönül'ün olay sırasında kaydederek ailesiyle paylaştığı ve soruşturma dosyasına giren görüntüye ulaşıldı.

        İHA'nın haberine göre görüntüde geminin sol kızağının kırık olduğu anlar yer aldı. KKTC'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen Filo Jet gemi faciasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken, batan gemide kaybolan Özgür Gönül'ün olay sırasında çektiği görüntü ortaya çıktı.

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        Gönül'ü ailesine gönderdiği görüntüde, geminin sol kızağının kırık olduğu ve içeride büyük panik yaşandığı anlar yer aldı.

        GÖRÜNTÜ MAHKEME TUTANAKLARINA GEÇTİ

        Filo Jet gemi faciasına ilişkin soruşturmada tutuklu bulunan 9 zanlı, bugün Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarılmıştı. Mahkeme, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına karar vermişti. Mahkemede soruşturmayla ilgili bulguları paylaşan Polis Müfettiş Muavini Mannaş, halen kayıp olan yolculardan birinin olay sırasında ailesine gönderdiği video kaydının da soruşturma dosyasına girdiğini açıklamıştı.

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        Söz konusu görüntüde geminin kızağının kırık olduğunun görüldüğünü belirten Mannaş, video kaydının bilirkişi incelemesine gönderildiğini mahkemeye aktarmıştı.

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