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        Haberler Magazin Şarkıcı Nev entübe edildi

        Şarkıcı Nev entübe edildi

        Nev olarak tanınan şarkıcı Nevzat Doğansoy'un çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edildiği öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 20:39 Güncelleme:
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        Şarkıcı Nev entübe edildi

        “Zor”, “Sen Gibi” ve “Mühürlü Kaderim” şarkılarıyla 2000'li yılların ilk dönemlerine damgasını vuran Nev'den üzücü haber geldi. 57 yaşındaki şarkıcının çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edildiği açıklandı.

        HASTANEDEN AÇIKLAMA

        Nev'in tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Son günlerde sanatçımız Nev'in sağlık durumu hakkında sosyal medya ve çeşitli dijital platformlarda gerçeği yansıtmayan, doğruluğu teyit edilmemiş birçok paylaşım ve bilgi dolaşıma girmiştir. Kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğinin önüne geçmek ve doğru bilgilendirme yapmak amacıyla bu açıklamayı yapma gereği duyduk. 3 Eylül tarihinde, sanatçımız Nev, bilinç kaybı nedeniyle hastanemizin acil servisine getirilmiştir. Yapılan ilk müdahalenin ardından entübe edilerek gerekli tetkik ve tedavileri başlatılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda çoklu organ yetmezliği tespit edilmesi üzerine yoğun bakım ünitesinde tedavi ve takibe alınmıştır.

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        Açıklama Nev'in sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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        #nev
        #şarkıcı
        #yoğun bakım
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