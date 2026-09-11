Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Roma maçının ardından ani bir kararla istifa eden ancak Başkan Aziz Yıldırım tarafından istifası kabul edilmeyen teknik direktör İsmail Kartal'la ilgili flaş bir gelişme daha yaşandı.

İKNA OLMADI!

Samandıra'ya gelmeyen deneyimli teknik adam antrenmana çıkmazken, bunun üzerine Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, İsmail Kartal'ın Anadolu Kavağı'ndaki evine giderek tecrübeli teknik adamla görüşme gerçekleştirdi.

İsmail Kartal'ın tüm ikna çabalarına rağmen kararından vazgeçmeyerek istifadan dönmediği öğrenildi.

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💥 İsmail Kartal kararını değiştirmedi!



🎙️ @1esrakose: Edindiğimiz bilgiler, İsmail Kartal'ın geri dönmek istemediği yönünde. Bu ısrarı devam ediyor. Gaziantep maçında takımın başında Kuyt'ın olması bekleniyor ama bu şu demek değil; Fenerbahçe sezonu Kuyt'la tamamlayacak değil.… pic.twitter.com/MMA5I4NPUH — HT Spor (@HTSpor) September 11, 2026

GAZİANTEP'TE TAKIMIN BAŞINDA KUYT OLACAK

Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'yi geçici olarak yardımcı antrenör Dirk Kuyt'ın yöneteceği öğrenildi. HT Spor muhabiri Esra Köse'nin aktardığı bilgilere göre; Hollandalı teknik adam, pazartesi günü Gaziantep FK ile deplasmanda oynanacak maçta takımın başında olacak.

İSMAİL KARTAL'I İSTİFAYA GÖTÜREN SÜREÇ

Fenerbahçe'nin Roma ile oynadığı maç 1-1 devam ederken, tribünlerde yer alan bir kişinin İsmail Kartal'a su şişesi fırlatması, Kartal'ın istifasına yol açtığı başkan Aziz Yıldırım tarafından açıklandı. Başkan Yıldırım, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bu akşam tribünden İsmail Kartal'ın kafasına su şişesi atıldı. Sebep bu" ifadelerini kullandı.

İSMAİL KARTAL: BİR DAHA ASLA GERİ DÖNMEMEK KAYDIYLA İSTİFA EDİYORUM

"3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yapmış olduğum antrenmanlar, kamplar... Başkan ve yöneticiler bize her konuda yarıdmcı olmaya çalıştı. Çok güzel günlerdi. Bu akşam ben görevimden istifa ediyorum. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla. Oyuncu kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Kulübün önünü açmak için böyle bir karar aldım."

Yıldırım'ın konuya dair yaptığı açıklama;

"BENİM HABERİM YOKTU"

"İstifa edeceğinden haberim olsa gelir miydim buraya? Hiçbirimizin haberi yoktu. Niye mi istifa etti? Camianın değerlerine kimse sahip çıkmıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye tukaka oldu. Fenerbahçe niye kaldı diye bir anlayış geziyor. Fenerbahçeliler, sosyal medyada veya TV'de, YouTube'ta bir gün Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye mutluluk yaşadılar ama ondan bugüne niye kaldı, takım zayıf, takım şöyle böyle her gün bir şey konuşuyorlar. Herkes başkan, yönetim, antrenörün yerine karar veriyor. Böyle bir şey yok!"